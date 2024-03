¡Era esclavizada! Trabajadora doméstica relata que su madre la vendió a su agresora

Cómo de película, una mujer que vivía en una casa, ubicada en San Cristóbal, de la zona 8 de Mixco fue víctima de golpes, heridas y maltratos durante tres años. Hasta el pasado 8 de marzo logró escapar de su agresora.

Ante esto la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco, (OMPNA) identificaron a la joven como Darlyn Julisa García Hernández de 22 años. Según la declaración de García Hernández: “desde hace tres años aproximadamente trabaja en casa de la señora Catarina Domingo, ubicada en Bulevar Sur, Ciudad San Cristóbal zona 8 de Mixco de lunes a domingo”.

Comentó que no recibía ningún salario, lo único que le daban era un poco de comida, agua para bañarse y lavar su ropa; sin embargo, dormía en el suelo en el área de la lavandería. Según el relato de la víctima, cuando era adolescente sus padres la vendieron a la señora que la tenía esclavizada y violentada con crueldad.

EL RELATO

La joven comentó que siempre la han agredido físicamente, y la señora para la cual trabajaba aprovechaba porque no tiene familia en la capital, ya que todos están en Retalhuleu.

“A eso de las nueve de la noche, estaba sentada en el área de lavandería donde duermo, cuando llegó doña Catarina Domingo y me preguntó si estaba durmiendo, yo le dije que no. Su reacción fue empezarme a pegar, me dijo que me fuera a mi pueblo. Me pego con el palo de una escoba en los ojos y toda la cara, después agarro el palo de la escoba y me lo metió en la boca”, enfatizó la joven.

Las agresiones le provocaron lesiones en la garganta y le quebró algunos dientes de la parte inferior. Sin embargo, eso no fue todo, pues la agresora agarró un hierro como de un metro aproximadamente y le pegó en el estómago y en diferentes partes del cuerpo.

“Después agarro un cuchillo tipo hacha, de esos que utilizan en las carnicerías para cortar huesos, y me causó heridas en la cara, cuello y clavícula”, señaló.

Trabajadora doméstica huye de su agresora. La joven huyó de la casa y las camáras la captaron en ropa interior. Debido a los golpes fue trasladada a un hospital. (Credito: OMPNA)

MOMENTO DEL ESCAPE

Al día siguiente, a eso de las diez de la mañana aproximadamente, la joven estaba trapeando la casa y la empleadora le comentó nuevamente que se fuera a su pueblo, le empezó a pegar otra vez con el palo de la escoba en la cara, ojos y le volvió a meter el palo en la boca.

Finalmente, la joven salió en ropa interior a la calle a pedir ayuda y se refugió en una tienda. Fue trasladada al Hospital Roosevelt donde explica que no la quisieron atender a lo que fue trasladada al Hospital San Juan De Dios. Presentó fracturas en el cráneo y otras graves heridas que ser atendidas.

Ante esto la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco, (OMPNA) exige a las autoridades actuar de inmediato, al Ministerio Público (MP) que se inicie la investigación para capturar a los responsables de esta cruel agresión, a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que garantice su atención médica y protección, a la Procuraduría General de la Nación (PGN) actuar de inmediato y se le brinden las garantías necesarias.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) interrogó a la señora Catarina Domingo de Pixtún, señalada por Darlyn Julisa García Hernández de 22 años, de ser la responsable de tenerla esclavizada en su vivienda ubicada en Bulevar Sur, San Cristobal zona 8 de Mixco. Las autoridades explican que se están haciendo las diligencias para solicitar su posible detención para ser interrogada ante los hechos que se le señalan de violencia cruel contra la mujer.

Los casos de tortura, crueldad, extrema violencia física, violencia psicológica y maltrato no solo se ven en las series de televisión, esta es una situación que cada vez persigue a las trabajadoras domésticas que laboran por largas jornadas y a cambio reciben apenas un lugar donde dormir y comer.