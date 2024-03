VIDEO. Esto responden Bomberos Departamentales a partido Semilla tras no apoyar asignación presupuestaria

“No se vale venir a ensuciar el trabajo de los bomberos. Qué bajo han caído los que no respetan el trabajo de los héroes”, les contestó un diputado a los integrantes del partido Semilla, de Bernardo Arévalo, que no apoyaron la asignación presupuestaria a los Bomberos Municipales Departamentales.

Con el objetivo garantizar su financiamiento y mejorar su capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, el pleno del Congreso aprobó el decreto 8-2024, que asigna un presupuesto anual de Q75 millones a la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales. Pero por una enmienda se aprobaron Q20 millones para los Bomberos Voluntarios.

Sin embargo, la iniciativa no fue apoyada por la bancada oficialista, que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, lo que generó una molestia entre varias bancadas.

“Esta ha sido una sesión importante para el pueblo de Guatemala, pero ha sido mejor para Manuel Baldizón y eso explica nuestro voto en contra. Con la Bancada expresamos nuestro compromiso con los bomberos y con el uso responsable del dinero de Guatemala. Esta iniciativa nos causa dudas y nos causa dudas respecto al destino de estos fondos. No es casualidad que el partido que más odia a Guatemala este presionando esta iniciativa de ley. En el 2015 se transfirieron 80 millones de quetzales porque Q79 millones fueron trasladados a empresas asociadas a Manuel Baldizón”, afirmó Samuel Pérez que fue abucheado por los demás diputados.

Luego de las declaraciones de Pérez, la mayoría de bancadas expresó su molestia, incluso los que han apoyado al oficialismo. Pero también los integrantes de este cuerpo de bomberos.

“Nunca pensé que hubiera gente que fuera a votar en contra, supe que se trataba de la bancada de Semilla, no entendí que razones, no existen razones, mencionó algunas cosas que me parecieron extrañas, pero definitivamente cuando algunas personas se sienten debilitadas, de algo se tienen que agarrar. Al final de todo no salió lo que ellos querían. Pero gracias a Dios nos sentimos muy contentos y felices”, afirmó un representante de los Bomberos.

“Lamento de las declaraciones de un diputado que dice que va para Manuel Baldizón. Solo porque ellos no estuvieron de acuerdo con la iniciativa, no se vale que vengan a ensuciar su nombre. Con su discurso político solo destruyen una institución noble que trabaja por el país”, dijo el diputado Byron Rodríguez del partido Todos.

“El voto de la UNE fue a favor, hemos hecho un acto de justicia porque los bomberos Voluntarios, municipales y Departamentales, me consta que andan talachando para su comida. Hoy con esta ley le estamos dando este apoyo financiero para que sirvan al pueblo de Guatemala”, afirmó Inés Castillo.

“Soy testigo que siempre prestan apoyo. Esto es una recompensa por su trabajo”, dijo Obbed Castañasa del partido Viva.

“No se vale, no se vale venir a ensuciar el trabajo de los bomberos que bajo han caído los que no respetan el trabajo de los héroes y que ahorita están atendiendo alguna emergencia, ahorita hay unos que están arriesgando su vida y ahora tienen el descaro de poner en duda a los bomberos”, afirmó Cristián Álvarez de la bancada Creo.