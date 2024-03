Jorge Vargas: “Samuel le quitás el recurso a los bomberos y decís que por Manuel Baldizón”

“Esta ha sido una sesión importante para el pueblo de Guatemala, pero ha sido mejor para Manuel Baldizón”, declaró el diputado Samuel Pérez que creen que la asignación presupuestaria aprobada para los bomberos iría destinada a otras empresas. Esto le contestó Jorge Vargas.

Las declaraciones de Pérez durante la 15ª. sesión ordinaria del Congreso de la República, detonaron muchas reacciones.

“Esta ha sido una sesión importante para el pueblo de Guatemala, pero ha sido mejor para Manuel Baldizón y eso explica nuestro voto en contra. Con la Bancada expresamos nuestro compromiso con los bomberos y con el uso responsable del dinero de Guatemala. Esta iniciativa nos causa dudas y nos causa dudas respecto al destino de estos fondos. No es casualidad que el partido que más odia a Guatemala este presionando esta iniciativa de ley. En el 2015 se transfirieron 80 millones de quetzales porque Q79 millones fueron trasladados a empresas asociadas a Manuel Baldizón”, afirmó Samuel Pérez que fue abucheado por los demás diputados.

Sobre la Ley de Asignación Presupuestaria a los Bomberos 👇🏼 pic.twitter.com/Cqrh2SwzDt — Bancada Semilla (@BancadaSemilla) March 8, 2024

Luego de que se viralizaran las declaraciones de Pérez, el hijo de Manuel Baldizón y excandidato a diputado por el partido Cambio, se pronunció a través de sus redes sociales.

“No se si reír o llorar. Vos Samuel le tenés tanto miedo a un personaje político que no está figurando o que ni siquiera está tratando de ser político, y que aparte está tratando de solucionar sus problemas. Ojo, no lo estoy defendiendo, al que estoy defendiendo es al pueblo. Votaste tú y tu bancada en contra de que los bomberos tuvieran fondos, para que podamos llevar a la gente pobre y necesitada ayuda. A esa gente necesitada que no pueden tener el sueldo que vos tenés. Porque no has renunciado a tu sueldo. Por ejemplo, al incendio del volcán de Agua y hace dos otros años al volcán de Pacaya, no se si se acuerdan de todo eso, los bomberos son los que se sacrifican. Vos le quitas el recurso a los bomberos y decís que porque Manuel Baldizón. No mi hermano, estás equivocado”, le contestó Vargas.

@jorgebaldizonvargas Lamentable semilla en contra del pueblo !! De los bomberos @Bernardo Arévalo de León@Semilla 🌱 ♬ sonido original - Jorge Baldizón Vargas

Pero también le recordó que fue Pérez el que apoyó la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Vos mismo promoviste desde el Congreso la reforma. Lo único que hiciste fue hacer la ley para que Thelma Aldana no saliera y hoy por hoy la querés modificar vos mismo”, le dijo.

Muchos usuarios le escribieron que hay bomberos que algunos pueblos no tienen ni ambulancia y Vargas les contestó: “Mándame el nombre del departamento, municipios y aldeas y trataremos de apoyar”.