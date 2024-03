Critican el atuendo de Billie Eilish y la comparan con una actriz mexicana

Billie Eilish llegó a la alfombra roja de los premios Óscar 2024 y como era de esperarse con algo muy a su estilo. La artista se ha caracterizado por utilizar en las galas atuendos que dan de qué hablar y lo que muchas veces hacen resaltar las críticas.

La cantante de 22 años, arribó en un traje de dos piezas en blanco en negro, mediecillas blancas y zapatos de tacón. Su larga cabellera oscura resaltó sus ojos claros, eso provocó que algunos internautas trajeran de vuelta el parecido con Verónica Castro.

QUE MUJER SOS BILLIE EILISH PIRATE BAIRD O'CONNELL pic.twitter.com/isLwYCL7Vh — cam🤟🏻 ¹⁷ (furia's versión) (@iimalostcause) March 10, 2024

Ahora, se volvió tendencia la comparación singular entre Verónica Castro y Billie Eilish. Varios internautas abrieron la conversación sobre algunas cosas en común entre las artistas, donde se resaltan la forma de su rostro y el color de sus ojos.

La popular artista está nominada en la categoría de Mejor Canción Original en la 96ª edición de los Premios de la Academia por What Was I Made For? , canción principal de Barbie.