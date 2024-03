VIDEO: Un robot “levanta la mano y roza el glúteo de una reportera”

Los usuarios debatieron sobre si lo sucedido con el robot de Arabia Saudita fue en realidad acoso o fue un accidente. “El robot es afín al patriarcado”, “Deseos reprimidos de los desarrolladores”, son algunos de los comentarios en redes.

Este 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un grupo de ingenieros decidió presentar ante los medios de comunicación a su creación, el robot, Muhammad, pero la reacción del androide fue inesperada.

En redes sociales se viralizó el video de un robot “masculino” acosando a una reportera de televisión en un evento de tecnología realizado en Arabia Saudita.

La presentación del primer robot humanoide masculino saudí, se realizó durante la exposición de tecnología celebrada en el principal centro de negocios de ese país. Sin embargo, la presentación del androide quedó opacada por su comportamiento, pues mientras la reportera transmitía en vivo, el robot levantó su mano y rozó el glúteo

Los usuarios de redes sociales debatieron sobre si lo sucedido entre la reportera y el robot de Arabia Saudita era en realidad acoso o fue planeado por los ingenieros para convertirse en tendencia.

El incidente, capturado en video, ha dividido opiniones a nivel internacional. Mientras algunos argumentan que el movimiento del robot fue accidental y sin la intención de tocar a la reportera, otros consideran que podría ser interpretado como un caso de acoso, dado que el objetivo del humanoide “parecía claro”.

Los ingenieros responsables de la creación de “Muhammad”, que opera a través de inteligencia artificial (IA), pidieron disculpas y aseguraron que se trató de una falla técnica en el robot y no de un caso de acoso real.

Afirmaron que investigarían el incidente con el objetivo de mejorar su invento y evitar situaciones similares en el futuro.

El caso ha generado un debate sobre los límites de la interacción entre humanos y robots, así como sobre la responsabilidad de los creadores de inteligencia artificial, pues cibernautas aseguraron que este tipo de humanoides debe respetar los derechos y la dignidad de las personas.

Algunos usuarios comentaron:

“Deseos reprimidos de los desarrolladores”, “Hasta los robots son unos enfermos”, “Solo mueve el brazo de atrás hacia adelante. No es nada del otro mundo, no quieran ver “acoso” donde no hay. Podría estar al frente un árbol y lo hubiese tocado igual”, “El robot es afín al patriarcado”, “Ya se les están pegando las malas mañas de los humanos. Un paso más hacia la singularidad”, son algunos de los comentarios en redes sociales.