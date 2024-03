¡Alerta! Estudiante de la Usac denuncia intento de secuestro en el ingreso del campus universitario

“Me querían secuestrar, tuve que correr hacia la policía, corrí por mi vida. Los secuestradores llevaban una inyección y me querían subir a un carro blanco”. Esto es parte del terrible relato de una estudiante. Aquí te contamos lo que sucedió.

Una estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) relató los momentos de angustia que vivió este 7 de marzo cuando dos hombres intentaron drogarla y secuestrarla.

La USAC cuenta con parqueo para los estudiantes que cuenta con vehículo.

“Es un sentimiento que no se lo deseo a nadie. Salí por copias para pegar en la U. En lo que esperaba a mi mamá un tipo comenzó a seguirme y le dijo a otro que yo no iba acompañada. Me comenzó a ver y a sabrosearse, me sentí incómoda. Me cambié de lado y me siguió, me volví a cambiar de lado y volvió a seguirme. Comencé a tener miedo y me siguieron de ambos lados y corrí por mi vida, gritando que me querían secuestrar mientras temblaba y lloraba de miedo y de enojo”, contó la joven.

Agregó que logró llamar y correr hasta la Universidad y al ver esto, la joven asegura que los policías de la máxima casa de estudios la ayudaron.

“Los policías siguieron a los tipos, pero salieron huyendo, era un carro blanco, un tipo moreno, alto y delgado, de suéter verde y el otro de capucha gris, hasta llevaba una inyección. No iba vestida de forma provocativa, no estaba sola, estaba con la que vende libros, al frente la que vende comida y frente a las copiadoras en la ciclovía, pero nadie hizo nada”, narró.

Advertencia

Luego de que la sancarlista compartiera su terrible experiencia en su estado de WhatsApp, surgieron otros comentarios, que aún no han sido confirmados.

“Dice que mañana van a estar secuestrando por el Día de la Mujer, hoy secuestraron a dos y golpearon a uno”, decía el otro comentario que se viralizó en los grupos de la Usac.

Estudiantes de distintas facultades solicitaron a la Policía Nacional Civil (PNC) vigilancia en el lugar.