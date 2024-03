¿Agresión o publicidad? Las vallas publicitarias instaladas en la ciudad que causan controversia

En el marco de la Conmemoración del Día de la Mujer, abundan los proyectos y publicidades que rinden homenaje a este día de lucha y sacrificio. Sin embargo,algo ha llamado la atención de las personas que conducen sobre algunas zonas de la ciudad capital y que inevitablemente el pasado desapercibido.

En redes sociales, los automovilistas han cuestionado las vallas publicitarias con mensajes agresivos y despectivos hacia la mujer. El material publicitario es de grandes dimensiones y textualmente dice “mujeres inútiles”, “mujeres improductivas”, entre otros.

Por su parte, todo se trata de una campaña de expectativa de una marca renocida, a lo cual el Alcalde de la comuna capitalina se pronunció al respecto.

“Este tipo de publicidad que agrede y humilla a nuestras vecinas no es apropiada y no es tolerada, aunque pueda tratarse de una campaña de expectativa por el #8M el mensaje es erróneo. Las mujeres, así como los hombres de nuestra ciudad, merecen ser tratados con respeto y actuaremos acorde a ello?, comentó en su red social de “X”.

LA OLA DE COMENTARIOS

Por su parte, los internautas también han cuestionado la intensión de la pancarta, que fuera de aludir a la mujer, la ofende.

“El que no sabe nada de publicidad”, comentó.

“Es un estilo muy particular de otras campañas que inicia cierto publicista. A mi la verdad no me parece genialidad ninguna. Es puro morbo y aprovecharse del momento. Si tienen idea, lo han visto en otros anuncios en el pasado. Marcas grandes caen en su “genialidad”? Bah!”, añadió un usuario.

“Cositas del marketing. En el rubro se dice que la “mala publicidad” no existe, toda es publicidad. Sino lo quieres creer solo mira el éxito de métricas que tu post le ha dado de manera genérica a esto, hablen bien o mal”, señaló.