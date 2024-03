VIDEO. Así castigan pobladores a señalados de asaltar joyería en La Libertad, Petén

Luego de que una banda de criminales asaltara una joyería, pobladores los persiguieron, capturaron e hicieron que confesaran quienes eran sus cómplices. De acuerdo con el DPI, los detenidos son originarios de Mixco.

Los detenidos son señalados de asaltar una joyería en El Naranjo, La Libertad, Petén

Este martes se viralizó un video de Tiktok, en donde la propietaria de un negocio ofrece en un live la mercadería nueva. En ese momento se escucha que ingresan unos delincuentes y las personas que estaban en el local comienzan a gritar.

Sin embargo, un testigo le contó a Publinews, como sucedieron los hechos.

“Ingresé a una oficina que está frente a la joyería a las 17 horas. No había nada, todo estaba tranquilo. Cuando salí, a las 17: 21 ya había ocurrido el asalto. Primero ingresó una mujer a preguntar por el precio de una joya, luego ingresaron dos hombres y fue cuando se cometió el asalto. Los delincuentes no conocían las rutas de escape, se fueron por la ruta del mango y se detuvieron en una tienda a tomar un refresco, pero como ya se había hecho viral el en vivo, los pobladores los reconocieron y lograron detener a dos, los otros dos escaparon entre los potreros. Pero los pobladores que conocían bien el lugar, los persiguieron con perros y gatilleros. Lo que no se sabe, es que pasó con la mujer. Algunos creen que tomó un bus y se llevó una parte de las joyas. La otra parte se recuperó pues los capturados la cargaban”, contó el testigo.

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver como amarrados llevan a dos de los delincuentes. Mientras en otro video se puede ver como una pobladora golpea a uno de ellos.

Los vecinos aseguran que los detenidos ya contaron quienes eran sus cómplices y donde se encuentra, por lo que los pobladores siguen en la búsqueda.