¿Niega sus orígenes? Miss Universo ofrece disculpa en redes sociales por mal entendido en una entrevista

La ex Miss Universo guatemalteca Ivana Batchelor se ha caracterizado por participar en varios concursos nacionales e internacionales que rinden homenaje a la belleza, y es reconocida porque desde muy pequeña ha forjado su carrera de modelo, en el mundo de las pasarelas. Sin embargo recientemente fue atacada por sus respuestas en una entrevista en donde pareciera negar sus raíces guatemaltecas y la ola de comentarios negativos no se hicieron esperar.

En sus particiones, Batchelor ha portado con orgullo la indumentaria maya que envuelve el misticismo y las tradiciones del país y ha puesto el nombre de Guatemala en alto con sus increíbles participaciones, pero esta vez los usuarios en redes sociales no le han perdonado su respuesta.

Si bien es cierto, mucho se ha criticado sobre las reinas de belleza guatemalteca ya que cuestionan que en su mayoría no representan a la verdadera mujer chapina, pues sus aspectos físicos están más orientados a la cultura Europea.

Y esta no fue la excepción, pues en un tiktoker español que vive en Guatemala y que se dedica crear contenido para su podcast le preguntó sobre sus orígenes y que se sabe que ella es guatemalteca pero que sus padres vinieron del extranjero, por lo que ella respondió a la interrogante.

COMENTARIO DE LA POLÉMICA

“Pues es un poco obvio que no soy full guatemalteca, pero mis papás son americanos originalmente, ellos son de Georgia, Estados Unidos. Ellos vinieron hace 30 años para ser misioneros, aquí fue donde nací yo y mi otra hermana. Mis papás se quedaron enamorados del país y aquí fue donde yo creci, aquí en Xela”, respondió.

Además aclaró que ella nunca creció con la idea de pensar que era de los Estados Unidos: “mis papás siempre me inculcaron que yo era guatemalteca 100%, por eso amé tanto este país y por eso quise quedarme trabajando acá”, detalló.

OFRECE DISCULPA

Al respecto, Batchelor se pronunció al respecto sobre su reciente entrevista. “He visto muchos comentarios sobre mí reciente entrevista y quiero aclarar unos puntos. Nunca ha sido mi propósito ofender a mi país y menos a su gente. Los que se sintieron de esa manera, les quiero pedir una sincera disculpa de todo corazón y ese nunca ha sido el propósito”, argumentó Bachelor.

“En el video estaba intentando explicar que como es de conocimiento público que tengo dos nacionalidades, primordialmente la guatemalteca y de segundo la estadounidense. Nunca me he avergonzado como dicen, de ser guatemalteca y prueba de eso es que en el pasado he sido criticada por usar cosas solo de Guatemala”, afirmó.

La reina de belleza comentó que para ella siempre ha sido importante demostrar de dónde viene y de donde es y eso la hace sentir orgullosa. “Para los que me preguntan porque no quiero regresar a los certámenes es por esto, las reinas y ex reinas de belleza siempre sufrimos críticas que nos afectan. Yo estoy en un proceso de mejorar mi salud mental y es un proceso largo y como cualquier ser humano voy a fallar. Estoy intentando mejorar para darles el contenido que ustedes se merecen”, concluye.