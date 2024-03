El príncipe William habló por primera vez sobre cómo pasa Kate su recuperación

La princesa Kate Middleton sigue recuperándose tras una cirugía abdominal que le practicaron el pasado 16 de enero, y mientras tanto, el silencio prevalece en cuanto a detalles de su salud, aunque portavoces del Palacio de Kensington aseguran que evoluciona bien. Ningún miembro de la realiza se ha pronunciado al respecto hasta este miércoles cuando trascendió la primera declaración del príncipe William sobre cómo su esposa pasa el proceso de recuperación.

Un portavoz del príncipe de Gales rompió el silencio sobre la forma como la princesa pasa sus días tras la operación: “Su atención se centra en su trabajo y no en las redes sociales”, dijo el informante a la revista People, según precisa The Mirror.

El énfasis del portavoz en cuanto al hecho de que Kate esté dejando a un lado las redes sociales, destaca después de que el Palacio de Kensington criticara la “locura en las redes sociales” desde su operación.

Son muchas las versiones que se han reseñado en torno a la salud de la princesa. Se comenta que estuvo en un coma inducido, tras verse grave por su condición, pero no se ha detallado de qué la operaron, sólo que la cirugía fue en la zona abdominal.

El príncipe William ya ha agradecido todos los mensajes de cariño y apoyo, no sólo por la situación de la princesa Kate, sino también por la de su padre, el rey Carlos III, quien se encuentra en tratamiento de cáncer.

Kate está siendo “madre a tiempo completo”

El Palacio de Kensington notificó que la princesa Kate seguirá ausente de sus deberes reales hasta después de la Pascua. Recientemente, el Ministerio de Defensa anunció que ella estará en un ensayo de Trooping the Color en junio, lo que disparó las ventas de las entradas a esta actividad, pero posteriormente, según el portal británico The Mirror, este ministerio eliminó todas las menciones de la Princesa de Gales a este ensayo, por lo que ahora, hay dudas de si realmente asistirá.

El pronunciamiento de Robert Jobson, autor del libro ‘Catherine, The Princess of Wales’, también salió a relucir este miércoles. Según Lecturas, el biógrafo de la princesa dijo “se encuentra ahora en más de la mitad de su periodo de convalecencia. Por lo que he oído, Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apurar las cosas”.

Manifestó que Kate está disfrutando este momento con sus hijos y con paciencia de volver a sus deberes reales cuando sea conveniente.

“Se siente afortunada de poder pasar este tiempo con los niños y anteponer su recuperación… Por primera vez en años está siendo madre a tiempo completo y no tiene que compatibilizar la vida familiar con el trabajo real y los compromisos benéficos. Su familia es absolutamente el centro de su mundo, por lo que poder tener a George, Charlotte y Louis en casa con ella sin duda le ha levantado el ánimo”, fueron las palabras de Emily Nash, la periodista de Casas Reales del citado medio.