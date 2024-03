Irán obliga a cantante del tema viral ‘Baraye’ a escribir himno antiestadounidense

La canción ‘Baraye’ del cantautor iraní Shervin Hajipour se hizo viral a finales del 2022, levantándose como un himno de protesta tras la muerte de la joven Mahsa Amini, fallecida mientras estaba detenida por tener mal puesto el velo en Irán. En febrero del 2023, el tema se alzó con un Grammy, no sólo por su ritmo contagioso, sino por su letra que se impuso como lema en realce de los derechos humanos.

‘Baraye’ es un término que significa ‘por’ y ‘para’. “Por bailar en las calles”, “por el miedo de un beso de mi amante en la calle”, “por los prisioneros políticos”, “por la vergüenza de los bolsillos vacíos” o “por el deseo de una vida normal”, son algunas de las frases de la canción que se hizo viral en las distintas plataformas.

Aunque la pieza musical no menciona el nombre de Mahsa Amini, a Shervin Hajipour lo detuvieron después del lanzamiento y tuvo que enfrentar todo un proceso legal ante las autoridades iraníes.

Shervin Hajipour no estuvo presente en la entrega de los Premios Grammy, pero esto no fue impedimento para que le concedieran un reconocimiento, entregado por la primera dama Jill Biden. Ahora, según New York Post, el Gobierno de Irán está obligando al artista a escribir una canción en contra de Estados Unidos.

“Según se informa, los gobernantes de Irán están obligando a Hajipour a escribir una canción contra Estados Unidos”, dice el citado medio, refutando que el actual gobierno de Joe Biden esté implementando políticas para conciliar con Irán.

Sentencia por ‘Baraye’

La orden al cantautor iraní Shervin Hajipour para escribir una canción en contra de Estados Unidos es parte de su sentencia por el tema ‘Baraye’, para el cual se inspiró basándose en mensajes de usuarios de las redes que protestaban contra la muerte Mahsa Amini.

Al artista lo condenaron a casi cuatro años de cárcel por la canción, que obtuvo más de 40 millones de reproducciones en todo el mundo. Euro News notificó que él mismo informó que lo sentenciaron por “propaganda antisistema” y “animar a la gente a protestar”. A esto se suma, que debe escribir una pieza musical en relación a los “crímenes” de Estados Unidos.