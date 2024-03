VIDEO. Sacerdote llama corrupto y sinvergüenza al alcalde de Quetzaltenango: “Lo vamos a echar”

La prédica del sacerdote este domingo, se basó en convencer a los feligreses de que “su discurso no tenía nada que ver con política, sino con fe”. “Tener fe es una actitud crítica y de acción. No soy pesimista, así que, si hay que echar al alcalde, lo vamos a echar. Amén, aleluya”, manifestó el cura.

El sacerdote condenó al alcalde Juan Fernando López, reelecto por el partido Humanista, y a su concejo, por oponerse a las transmisiones en vivo.

Este 2️⃣5️⃣ de junio #VotaHumanista en casilla 6️⃣ papeleta rosada #VotaJF Publicado por Juan Fernando Lopez en Viernes, 23 de junio de 2023

“Que vayamos sacando a todos los ladrones y corruptos que tenemos en un templo llamado Guatemala. Son los ladrones que están todo el tiempo por la calle sobre todo los tenemos en la municipalidad. Que tenemos un alcalde que no creía yo que era tan corrupto y sinvergüenza con su equipo y no permite que se graben las conversaciones dentro de la municipalidad”, dijo el padre.

Luego recordó que en el Congreso de la República, las sesiones ordinarias en la que participan los diputados, se transmiten en vivo.

“Lo mismo que pasa en el Congreso, que se graba todo el tiempo y porque aquí el alcalde no permite que tres que están en la municipalidad y no permite que se grabe. ¿Qué miedo tiene, que están ocultando?”, cuestionó.

Luego le explicó a los fieles que asistieron a la misa, que su discurso e intenciones de sacar al alcalde de la municipalidad no tenían nada que ver con política.

“Por eso señor alcalde, me uno a la queja de que usted es un corrupto junto con sus amigotes que tienen gobernando la municipalidad, y hay que decirlo todos, porque esto no es meternos en política, es meternos en una actitud de adecentamiento de la sociedad quezalteca a partir de la municipalidad. Y que cuando ustedes tengan que hacer una conexión de agua o luz no tengan que pagar mordida para que se la pongan. ¡Me oyeron!

El padre intentó convencer a los feligreses de que tener fe, es tener una actitud de crítica.

“Y esto queridos hermanos, para mí como sacerdote, es ser cristiano, basados en el evangelio de Jesús y ser decentes porque yo soy muy espiritual, tu no eres nada, no tienes fe, la fe significa comprometerse. Oyeron bien, tener fe es creer en lo que no vimos. Fe es tener una actitud crítica y de acción, dentro del lugar en el que nos toca vivir y buscar ser honrados unos con otros y si no lo logramos. No lo vamos a lograr, tarde o temprano, yo no soy pesimista, así que, si hay que echar al alcalde, lo vamos a echar. Amén, aleluya”, finalizó.