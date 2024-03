Los puntos más álgidos de la Ley HB 2843 que permitiría que rancheros maten a inmigrantes en Arizona

Los republicanos siguen avanzando en el proceso para que la Cámara de Representantes de Arizona apruebe la propuesta House Bill 2843 (HB 2843), también conocida como Ley HB 2843, y con la cual proponen que los rancheros en este estado tengan permitido matar a los inmigrantes ilegales que invaden sus propiedades.

La legislación causa polémica entre quienes la apoyan y quienes la rechazan, calificándola como una barbarie que hace retroceder en todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos.

Tiempo Latino reseñó que uno de los propulsores de esta legislación es el republicano Justin Heap, quien el pasado 14 de febrero, justificó la medida afirmando que “un número cada vez mayor de inmigrantes o traficantes de personas se mueven a través de tierras agrícolas y ganaderas”.

Pero, ¿En qué consiste la Ley HB 2843 y cuáles son sus aspectos cruciales? El citado medio explica que con esto se pretende hacer cambios a una ley que ya existe en Arizona, conocida como Castle Doctrine (Doctrina del Castillo), la misma permite aplicar la fuerza letal contra quienes allanen la propiedad privada. Con la modificación, la permisología de atacar, herir o matar, va enfocada en los inmigrantes ilegales, que a menudo, atraviesan zonas privadas como parte de su trayecto de inmigración que abarca desde Sonora, parte de Baja California y Arizona.

“Un número creciente de migrantes o traficantes de personas se muevan a través de tierras agrícolas y ganaderas”, alegó Heap, según cita Mundo Deportivo.

Los demócratas y la Ley HB 2843

Un migrante cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Lukeville, Arizona, el 15 de diciembre de 2023. (Foto AP /Gregory Bull) AP (Gregory Bull/AP)

Marcelino Quiñonez, representante demócrata, refiere que la HB 2843 sólo puede causar más violencia.

“Le da a una persona el derecho a pensar que pueden proteger sus propiedades a través de violencia, incluyendo la muerte”, señaló Quiñonez en líneas de Univisión.

La propuesta de legislación pone en reflexión hasta qué punto alguien puede matar poniendo de pretexto la defensa de su propiedad privada, además si se trata de que el blanco son personas desarmadas, resalta el punto de vista legal, según el cual, el uso de la fuerza debe ser proporcional al lado contrario.

El Diario de Sonora publicó el parte de David Figueroa Ortega, represente del Gobierno del Estado de Sonora, quien destacó no dar importancia a propuestas de este tipo, ya que se trata de planteamientos radicales que siempre se plantean en época electoral.

“Hay que observar esos temas, desde luego que son delicados, pero tampoco hay que darles mayor relevancia, cuando digo no darles no darles mayor relevancia, significa que no hay que colocarlos por encima de estas buenas relaciones, buena vecindad que tenemos entre Sonora y Arizona. Tenemos la última etapa donde la gobernadora tiene la facultad de poder ella vetar este tipo de iniciativas que son radicales”, expuso Figueroa.

Lo que se espera es que la gobernadora Katie Hobbs rechace la propuesta de ley.