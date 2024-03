El conmovedor mensaje del hermano de Landito: “estaba preparado para estar con Dios”

Mario Galindo, hermano de “Landito” contó que tres días antes que lo asesinaran cumplió 26 años, y reveló cuáles fueron sus últimas palabras “Espero el día para encontrarlo”.

Con lágrimas, Mario Garrido, recordó los momentos felices, las risas, las vivencias y las aventuras que vivió con su hermano que fue asesinado por un sicario que ingresó al negocio de su progenitora.

“Recuerdo que a mi mamá le decían que no lo tuviera, porque cuando estaba embarazada tenía una enfermedad. Los doctores le decían a mi mamá que no lo tuviera, porque podía nacer con limitantes, que podía nacer sin un brazo y entre ellas la discapacidad auditaba. Sin embargo, mi mamá, no pasó ni por su mente. Ella dijo que nazca como nazca es un regalo de Dios”, contó visiblemente emocionado.

Mario, recordó que ambos se defendían y se peleaban, como todos los hermanos, pero eran muy felices.

“El mejor lenguaje que teníamos era el amor que nos teníamos. Sin embargo, cuando él estaba en una situación de peligro, yo era el primero en defenderlo y él me defendía a mí”, contó.

@karlitasfashion Te voy a extrañar mucho mi niño bello, un abrazo hasta el cielo miamor. ❤️😭 ♬ Ed Howlett - Ed Howlett

Tres días antes del suceso, Landito celebró su cumpleaños 26, y según su hermano, disfrutó cada momento con su familia y narró lo que le dijo ese día.

“Ese día lo vimos con una felicidad tan grande, pero creo que él nos estaba dando una señal de que ya estaba preparado con estará con Dios. Ese día fue tan feliz, me dijo que me amaba, me besó, me abrazó, los últimos días los disfrutamos a su lado”, manifestó entre lágrimas.

@karlitasfashion Te ame desde el dia que un dia me dijeron que no podias venir a este mundo y bendigo a Dios por darme la oportunidad de tenerte en mi vida y amarte con mi alma cuanto hubiera deseado que esto sea solo un sueno mi amor bonito voy a vivir porque se que mi Dios te tomo como una ofrenda mi vida y se que hoy no entiendo siempre quisiste ser un Heroe y te convertiste en eso mi vida gracias le doy a Dios por todo lo que dejaste te ame y me amaste como nadie y se que solo fuiste prestado para ver que no hay limites y que mi señor necesitaba un Angel asi me duela quiero aceptar tu Voluntad mi Dios y que hoy dejas un vacio en mi alma pero cada recuerdo estars en mi porque lo hiciste perfecto mi orlandito de mi alma ♬ Descansa Mi Amor - El Komander

Mario constantemente comparte fotos junto a su hermano en redes sociales para recordarlo.

En cuanto al seguimiento del caso de Orlandito, por su parte, autoridades ya están en proceso de investigación para dar con los responsables. Realizaron varios allanamientos en Izabal para dar con los responsables.