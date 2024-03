Oficializan Ley de Tarjetas de Crédito aprobada por el Congreso de Guatemala

El Congreso de la República publicó este día en el Diario de Centroamérica el decreto 2-2024, el cual de manera oficial establece la Ley de Tarjetas de Crédito, dicha normativa fue aprobada por el pleno del Organismo Legislativo el pasado 15 de febrero.

Según detalla la publicación, la Constitución Política de la República en el artículo 53 reconoce la libertad de comercio y trabajo, indicando que pueden existir limitaciones, ya sea por motivos sociales o de interés nacional, reserva que tiene con exclusividad del Congreso de la República mediante la emisión de leyes.

“En la literal k) del artículo 119 obliga al Estado proteger la formación del capital, ahorro e inversión”, describe.

La Ley de Tarjetas de Crédito tiene como objetivo prohibir el abuso de los bancos, el cobro de intereses sobre intereses. Además, de permitir que las cooperativas también puedan emitir tarjetas de crédito. Con la aprobación del Decreto 2-2024, Ley de Tarjeta de Crédito, los guatemaltecos podrán obtener información completa, exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, técnicos, condiciones, cargos aplicables y costo final del uso de una tarjeta de crédito.

La ley NO permitirá capitalizar intereses, los bancos no podrán calcular intereses sobre comisiones o recargos y habrá obligación de convenios de pago, entre otros beneficios. Además, el Artículo 23, establece que el seguro es opcional para los usuarios, no obligatorio.

Ley de Tarjetas de Crédito. Entrará en vigencias seis meses después de su publicación, exceptuando algunos artículos. (Foto: Captura de pantalla)

REFORZAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA

La normativa busca reforzar la educación financiera por lo que los emisores deberám promover programas dirigidos a los usuarios.

Incluso la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Educación, en conjunto con los emisores de tarjetas de crédito, deben organizar de forma anual la “Feria de Educación Financiera”.

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS