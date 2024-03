“Ahora resulta que todo lo que es de Santa Lucía, tiene que ver conmigo”, responde Miguel Martínez a excandidato a alcalde

El candidato a alcalde de Escuintla por el partido Semilla, Erick Urías, realizó una denuncia ciudadana en redes sociales, en donde asume que dos personas cercanas al exjefe del Centro de Gobierno Miguel Martínez obtuvieron punteos superiores a otros candidatos para la postulación de la terna a gobernador de ese departamento.

Urías asume que esas dos ternas tienen que ver mucho con Martínez y el expresidente Alejandro Giammattei: “Esas ternas tiene mucho que ver con Miguelito y el expresidente, porque estamos haciendo las investigaciones del porqué vienen de Santa Lucía, en Cotzumalguapa, dos personas que no llenaban el perfil adecuado”, apuntó.

Erick Urías candidato a alcalde de Escuintla por el partido Semilla. No está conforme con los resultados que conforman la terna a Gobernador de Escuintla. (Foto: Redes Sociales)

Por su parte, Martínez que llevaba ya varios meses ausente de las redes sociales, apareció para desmentir tal situación.

“Acabo de escuchar un video donde, de nuevo, me quieren difamar y la verdad no es justo que personas sigan aprovechándose del nombre de uno para poderle mentir a la población”, argumentó.

“Primero quiero decirle al señor Urías que está totalmente equivocado, ya que el presidente no puede destituir a los gobernadores porque necesita terminar el proceso que ya fue convocado”, detalló.

DESCONOCE A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA TERNA

“Yo no tengo la culpa de que usted no haya quedado dentro de la terna, hoy queda claro que la sociedad civil de Escuintla no lo quiere, no soy yo, yo no me metí en esa elección. Quiero que usted me demuestre que yo tengo relación alguna con las dos personas de Santa Lucía. Ellos no trabajaron en mi equipo, no trabajaron en el partido. No le mienta a Escuintla”, señaló el exfuncionario.

Por su parte, dice no tener la culpa que el candidato haya participado en la elección y no haya logrado su objetivo.

“Señor, primero infórmese bien y segundo deje de culparnos a otros por cosas que usted no puede lograr por sí mismo. Siga trabajando, talvez algún día logre sus objetivos, pero no nos eche la culpa a otras personas porque no ganó la alcaldía de Escuintla o porque no llegó a gobernador”, concluyó.