Secretario privado del exvicepresidente brinda asesoría a Karin Herrera por Q25 mil al mes

Además, le dieron otro contrato por consultaría a los Bomberos Voluntarios por Q15 mil mensuales, para un total de Q40 mil al mes. “La primavera duró poco tiempo, son más del pacto de corruptos”, “Tanto profesional en el país y contratan a los mismos”, cuestionaron guatemaltecos.

Bernardo Arévalo a reiterado una y otra vez que no contratarán gente que perteneció a otros gobiernos. En declaraciones este miércoles, el presidente de Guatemala, dijo que “las instituciones ya no servirían para pago de favores”.

Sin embargo, las declaraciones del presidente se contradicen, pues en el portal de Guatecompras aparece que contrataron al secretario privado del expresidente Guillermo Castillo, como asesor de Karin Herrera.

Se trata de Juan José Cabrera Alonso, quien ha desempeñado varios cargos en distintos gobiernos como Subsecretario Ejecutivo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, Viceministro de Relaciones Exteriores, Diputado al Congreso de la República, Gerente y Director Ejecutivo de Cámara de Comercio de Guatemala y también fue director General de la Minera San Rafael, S. A.

En el portal Guatecompras, aparecen los dos contratos de Cabrera, uno “por servicios técnicos de consultoría prestados al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, con fecha 16 de febrero del 2024.

El otro “contratación de servicios técnicos para el período del 16/01/2024 al 31/12/2024 para la vicepresidencia”, este con fecha 5 de febrero del 2024.

La contratación ha sido cuestionada por los guatemaltecos, asegurando que este Gobierno, es más de lo mismo.

“Que mal hay tantos profesionales probos y escogen a los mismos cómplices de corruptos”, “¿Qué no hay profesionales que apoyaron en su campaña más capaces, y no ligados a la corrupción?”, “Tanta gente profesional desempleada esperando una oportunidad. ¡Que decepción!”, “Estas con las cosas que no logro entender de este nuevo gobierno cómo va brillar la nueva primavera con las mismas lacras”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

En el siguiente link pueden ingresar a Guatecompras y comprobar la información publicada.

Portal de Guatecompras