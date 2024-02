Recomiendan cerrar los "caminos" a Consuelo Porras y no extender su permanencia

El presidente Bernardo Arévalo aseguró recientemente que no tiene una “tregua”con la fiscal general, María Consuelo Porras, sin embargo, para analistas consultados su permanencia al frente del Ministerio Público no puede extenderse más y el mandatario debe cerrarle los “caminos” para evitar que intente afectar su administración.

En una conferencia de prensa, Arévalo manifestó que continúan analizando los caminos legales que permitan a salida de la fiscal general.

Agregó que no tiene ningún conflicto personal con Consuelo Porras, pero afirmó que no está cumpliendo con la ley.

Margen de acción

Renso Rosal, analista político, consideró que el Presidente quiere evidenciar que no se ha olvidado del asunto, pero lo cataloga como “insuficiente”.

“Es importante evidenciar que la Fiscal General sigue siendo una piedra en el zapato, porque ella por su parte está en clara ofensiva buscando generar la percepción que se quedará hasta el final, que está tranquila, que sigue teniendo aliados”, explicó.

Rosal agregó que es importante que no se amplíe el margen de maniobra de Consuelo Porras, evidenciando que gran parte de su actuar reciente está fuera de su marco de competencias legales.

“No es positivo que se genere la percepción que ella se quedará por largo tiempo, estos elementos generarían un entorno de hostilidad y no de complacencia hacia la Fiscal General. Si no se le presiona por diferentes ángulos, el país saldrá perdiendo. Esto no se trata que la fiscal es solo incómoda para el gobierno, sino para la sociedad en su conjunto”, puntualizó.

Medidas políticas

Luis Mack, analista político, explicó que el presidente, Bernardo Arévalo, enfrenta aún varias amenazas a su administración y una de ellas es la permanencia de la fiscal general, María Consuelo Porras.

“Algunos están diciendo de madera ingenua que debe convivir con ellos, pero políticamente no se puede convivir con estos actores porque la fiscal amenazó desde un principio la transición y todavía tiene puesto el dedo en la llaga a una serie de actores relacionados al gobierno”, reiteró.

Agregó que Consuelo Porras no desistirá en sus intenciones “golpistas” y mencionó que Arévalo ya debe tener una visión clara de quienes apoyan a la jefa del Ministerio Público, lo que le permite “socavar” esas fuentes de poder.

El analista político consideró necesario que el mandatario establezca una estrategia, la cual podría incluir a actores que pueden manejar este tipo de situaciones para “cercar” políticamente a la fiscal general y propiciar su salida.

“El presidente tiene que ponerse las pilas para que, manteniendo las formas legales, intensifique la presión política y sistemática, no se les puede dar ninguna concesión a estos actores, porque si el presidente se descuida va a terminar en la cárcel, es peligroso”, manifestó.

Pediría su renuncia

Luego de la segunda vuelta electoral, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y otras fiscalías abrió varias investigaciones contra el Movimiento Semilla y el proceso de votaciones poniendo en riesgo la toma de posesión.

En medio de varias crisis provocadas por esas pesquisas, Arévalo indicó que requeriría la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras, sin embargo, esto no ha sucedido y la Corte de Constitucionalidad resolvió que no se puede modificar la Ley Orgánica del MP para devolver al mandatario la potestad de destituirla.