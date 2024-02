El papá de la bebé muerta por abandono se enteró del suceso por las noticias

El pasado mes de junio del 2023, Estados Unidos quedó consternada tras conocerse la noticia sobre la muerte de una bebé de tan solo año y medio, esto porque su madre la dejó sola encerrada en una habitación durante diez días para irse a vacacionar en las cálidas playas de Puerto Rico.

Tras morir Jailyn por inanición y ser encontrada por las autoridades del estado de Ohio rodeada de excremento y orina, Kristel Candelario se declaró culpable la semana pasada y en el venidero mes de marzo será sentenciada, con una gran probabilidad de que el castigo sea cadena perpetua.

[ También puedes leer: Según autoridades, estarían muertos la pareja estadounidense secuestrada en el Caribe ]

En la últimas horas el papá de la nena, Henry García, se hizo tendencia luego de dar a conocer sus impresiones por el dantesco hecho y además, explicó cómo conoció a la responsable de la muerte de su hija y el por qué no pudo estar con ella en el momento de los hechos.

@1henrygarcia FELIZ CUMPLEAÑOS COCHI UN ABRAZO Y UN BESO AL CIELO 🙌😢 te Quiero y te EXTRAÑO pero sé que donde estas ahora te encuentras muy bien y alegre festejando tu día especial 💔 tristemente solo me puedo agarrar a la fe de pensar que hasta el cielo te llegará todo el amor que te tengo y podrás sentir que estoy allí a tu lado celebrando tu vida en esta fecha tan bonita del año TE AMO HIJA MIA 😭💔🕊️ #2Añitos #MiMonita #dada #colachones♥ ♬ Que los Cumplas Feliz - Sònia Poblet & Javier Martin & Somos Peques

Se enteró por las noticias

En una entrevista con el medio, Telemundo, García informó que se enteró de la muerte de su hija a través de las noticias. “Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y se fue de manera desastrosa. Hasta el día de hoy no he probado un pan porque créeme que no me ha pasado nada. Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”.

Henry García, oriundo de Ecuador, conoció a Candelario en el 2020 a través de las redes sociales y comenzaron a mantener una relación a distancia. Con el tiempo ella viajó a Sudamérica para conocerlo en persona y posteriormente decidieron hacer un viaje a República Dominicana, encuentro que terminó en el embarazo, sin embargo, al no tener él el visado estadounidense, ambos debieron separarse a sus países de residencia.

García nunca llegó a conocer a su hija personalmente por las limitantes de permiso correspondiente, manteniendo en todo momento contacto a través de videollamadas.