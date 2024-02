Andrea Bocelli: “Aspiro a perseguir lo que es bueno”

Es difícil pensar en la música de los últimos 30 años sin pensar en el tenor italiano Andrea Bocelli. Actuando en todo el mundo, Bocelli se ha convertido en un nombre muy conocido por sus baladas, sus duetos, la dedicación a su familia y su presencia en el escenario en cualquier idioma: inglés, francés, italiano, etc., por nombrar sólo algunos.

P: ¿Qué es lo que siempre le hace volver a actuar, qué emociones siente sobre el escenario?

- Después de 30 años de carrera, lo que me lleva a pasar la mayor parte del tiempo viajando al extranjero, bajando de un vuelo y subiendo al siguiente, es el sentimiento real de gratitud. Es aún más convincente si se tiene en cuenta que, por naturaleza, soy una persona hogareña, que se resiste a abandonar su entorno inmediato. Simplemente creo que la mejor manera de dar una muestra concreta de gratitud a quienes tienen la amabilidad y la paciencia de seguir mi trabajo con afecto es precisamente conocerlos en persona y llegar a ellos dondequiera que estén.

En el escenario, a pesar de que hay mucha gente, siento una especie de cercanía con los miembros del público. Siento hacia ellos -repito- una profunda gratitud porque han permitido que mi voz forme parte de los temas de sus vidas. Es una especie de química que se siente entre el escenario y el público... Juntos intentamos perseguir la belleza a través del arte, y a través del misterioso poder de la música recibimos, a cambio, una saludable descarga de energía. Debido a esta intensidad de emociones, las actuaciones en directo nunca, ni remotamente, podrán ser sustituidas por un ordenador.

P: Actualmente está de gira. ¿Qué les deparará a los seguidores de su música? ¿Hay algo en concreto que deban tener en cuenta?

- El programa está realmente lleno de emoción. La estructura es la que siempre sigo: Una primera parte dedicada a las piezas operísticas más conocidas y queridas y una segunda parte con baladas populares. Pero la sucesión, bajo la dirección de mi amigo Steven Mercurio, es definitivamente amplia y diversificada. La gira es posible gracias a nuestros maravillosos invitados, que enriquecerán la experiencia del concierto.

Tendré a mi lado a un invitado especial: Zucchero, uno de los músicos italianos más aclamados en todo el mundo, cantautor autor de numerosas obras maestras del pop de los últimos treinta años. Nuestros caminos se cruzaron en 1992, cuando él ya era famoso y yo un desconocido tenor y pianista. Él buscaba una voz nueva para grabar una maqueta de su nueva canción, “Miserere”, que luego interpretaría con Pavarotti. El gran Luciano escuchó la grabación y tuvo palabras muy generosas para mí... Mi encuentro con Zucchero fue un fuerte empujón para lanzar mi carrera.

Será una gran alegría volver a compartir escenario con él y actuar con las espléndidas voces de la soprano Larisa Martínez y el barítono Edward Parks, y con la formidable artista pop Pia Toscano y la violinista Caroline Campbell. Será un viaje a través del tiempo, con obras maestras operísticas imperecederas de Verdi a Puccini, de Rossini a Bizet, pop y muchas canciones famosas italianas e internacionales.

P: Como alguien que canta en diferentes idiomas, ¿cómo es para usted esa experiencia?

- Es algo que me apasiona. Todavía hoy me resulta muy fascinante poder cantar en distintos idiomas y explorar la diversa musicalidad que posee cada lengua. Por supuesto, me encanta el italiano, la lengua de la ópera, la lengua de mis padres, con la que crecí y la que mejor conozco.

Sin embargo, muchos clásicos del pop y de los musicales de teatro se interpretan en inglés, y no podría imaginarlos en otro idioma, al igual que hay canciones que llevan décadas en mi repertorio que están en la lengua de la sensualidad y la musicalidad poderosas: el español. Y luego está el francés, que aprendí a un nivel más profundo para poder cantar algunas piezas operísticas, e incluso el napolitano, que no es un dialecto, sino que puede considerarse una lengua aparte.

“Todavía hoy me parece muy fascinante poder cantar en distintos idiomas y explorar la diversa musicalidad que posee cada lengua”. — Andrea Bocelli

P: ¿Qué momentos de su carrera ha destacado? ¿Hay algo que aún le gustaría hacer?

- A lo largo de mis 30 años de carrera, he actuado en todo el mundo, ante los escenarios más impresionantes, como el Coliseo, las Pirámides, el Kremlin y la Ciudad Prohibida, el Metropolitan de Nueva York y la Estatua de la Libertad. He participado en actos retransmitidos en visión mundial, a veces ante jefes de Estado y monarcas. Sin duda, fue especialmente emocionante para mí cantar ante nuestros últimos Papas reinantes: primero Juan Pablo II y Benedicto XVI, y después el Papa Francisco.

También fue un privilegio para mí haber actuado en varias ocasiones para la Reina Isabel y, más recientemente, para el Rey Carlos III. Como artista, espero seguir haciendo música y entrar en los corazones de quienes tengan la amabilidad de escuchar mi voz. Como individuo, aspiro a perseguir lo que es bueno, sin desfallecer, ofreciendo mi modesta contribución para dejar a mis hijos un mundo mejor.

P: He leído en alguna parte que su padre le dijo: “Tienes que darte a conocer en América porque allí te apreciarán de verdad”. ¿Cree que tenía razón?

- Los padres suelen tener premoniciones cuando se trata del bienestar de sus hijos. Es lo que le ocurrió a mi padre, que, aunque nunca había pisado Estados Unidos, creía firmemente que ese país sería el único lugar donde apreciarían de verdad mi talento.

Llegó a esta noción leyendo, en las noticias y por las historias contadas, lo visto a través del imaginario colectivo de los italianos. Esta nación siempre ha mirado al otro lado del océano como una tierra maravillosa de democracia y oportunidades. Esta certeza de mi padre, Sandro, se ha revelado como una profecía, nacida de la confianza que Estados Unidos se ha ganado sobre el terreno. Tanto es así que puedo decir que me siento como en casa en Estados Unidos.

P: Viaja por todo el mundo para llevar su música a la gente. ¿Qué espera que se lleve el público después de ver uno de sus espectáculos?

- La música es un lenguaje universal que considero terapéutico en todos los sentidos. La buena música, sobre todo, es un formidable instrumento de paz. Así espero que se perciba mi voz... El arte ablanda el espíritu y lo hace productivo. Cada vez que subo a un escenario, lo que más deseo es corresponder a los presentes con un momento de ternura, alegría y confianza. Mi esperanza siempre ha sido la misma: si los miembros del público vuelven a casa después de mi concierto un poco más serenos, con una sonrisa en la cara, entonces siento que he cumplido mi misión.