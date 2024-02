Tiktok: Polémica genera video en el que bomberos comen tortilla con sal

De acuerdo con usuarios, las donaciones no le están llegando a todos los voluntarios que apoyan en las labores para sofocar el incendio en el volcán de Agua. “Tortilla con salita, así es la vida del bombero”.

En un video publicado en la plataforma de tiktok, se puede ver a un grupo de bomberos Voluntarios comiendo totillas con sal. En el video, se escucha a uno de ellos decir: “Tortilla con salita, así es la vida del bombero”.

El video de inmediato generó indignación y polémica en redes sociales en donde muchos criticaron a las autoridades sobre gestionar alimentos para todos los voluntarios.

“Mientras que las donaciones almacenadas en las bodegas de la Municipalidad de Sta. María de Jesús, todos los voluntarios que están en el volcán de agua, se han alimentado de esta manera. Sin embargo, la población creó su propio acopio comunitario, para evitar estas situaciones”, escribió una persona.

El comentario no fue bien recibido por otro que aseguró esto era una estrategia de los bomberos para “generar lástima”.

“Dos días labore en el lugar y la comida nunca faltó, que mal que grabe un video queriendo dar lastima y haciendo quedar mal a la gente de un pueblo que sigue apoyando con alimentos. La vida del bombero se le olvido que es ayudar sin recibir nada a cambio”, dijo un usuario.

“Hablo de las donaciones que fueron a entregar a la municipalidad, esas no fueron entregadas a los voluntarios. Hablo respecto a la irresponsabilidad y falta de voluntad del gobierno municipal. Conozco a mi gente y sé que somos muy solidarios y agradecidos. No dependemos de una organización gubernamental; sin embargo, eso no justifica la falta de acción de parte de la alcaldía municipal.”, confirmó otra persona.

Las donaciones se quedan almacenadas por la falta de una coordinación rápida y eficaz. Las autoridades municipales, siempre queriendose mover por interes políticos. 🙄 — Juande Dios Jr. (@Dr__Abogado) February 25, 2024

“Yo ayer subí a la cumbre con un equipo de montañistas a dejar sueros y algunos alimentos. En verdad todo se está quedando tirado en los centros de acopio por falta de personas que lo suban. Los bomberos, brigadistas y aldeanos que están sofocando el fuego se deshidratan rápido”, agregó.

“Eso es lo malo de donar a instituciones que solo fachada son y se quedan con lo que el pueblo da de corazón”, “Esas donaciones la van usar para propaganda”, “Las donaciones se están repartiendo. Estos son bomberos que les gusta dar lástima. Para seguir viviendo de donaciones, hace quedar mal la empatía del pueblo guatemalteco que siempre ayuda en estas situaciones”, son algunos de los comentarios del video.

Van más de seis días que inició el incendio en el volcán de Agua, y Bomberos Voluntarios, Municipales, Departamentales, Conred, Ejército y elementos de la PNC, Así como voluntarios han participado en las labores para sofocar el fuego, pero hasta el momento, no ha sido posible.