Xela: Capturan a dos hombres cuando incendiaban un bosque para ocultar las talas inmoderadas

“En los pueblos así se siembra el maíz, son campesinos con necesidad, mejor metan presos a los corruptos del Congreso y a los de los ingenios”, manifestaron pobladores molestos por la detención.

Este domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que luego de recibir varias denuncias sobre un incendio en las montañas de Zunil, Quetzaltenango, policías de Diprona se dirigieron al lugar y localizaron a dos hombres quemando un bosque. Los identificaron como Gilberto “N”, de 62 años, y Juan “N”, de 45.

luego de ser sorprendidos cuando incendiaban áreas boscosas con el fin de ocultar las talas inmoderadas que realizaban.



“Fueron sorprendidos cuando incendiaban áreas boscosas con el fin de ocultar las talas inmoderadas que realizaban. Se les decomisó una motosierra y 60 metros de leña”, informó la PNC.

Además, aseguró que investiga a estas personas para determinar su posible responsabilidad en otros incendios forestales y depredación de bosques en Zunil, Quetzaltenango, ya que se ha reportado por pobladores otros casos de tala ilegal de árboles para el cambio de uso de suelo.

En atención a denuncias de pobladores sobre un incendio en las montañas de Zunil, Quetzaltenango, policías de DIPRONA logran la captura de Gilberto “N” de 62 años y Juan “N” de 45 años. pic.twitter.com/ykLMb8cnHl — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 25, 2024

“Es por la necesidad que hacen ese trabajo, ellos trabajan en su propio terreno, si fuera un conquistador jamás lo van a enchachar, aquí en Alta Verapaz los empresarios españoles están botando hectáreas de árboles y destruyendo ríos, ellos hacen por poseer tierra ajena, no hacen por la pobreza, y nadie dice nada, ni llegan los policías a capturarlos, la ley en Guatemala está de cabeza. Espero su pronta libertad, señores, todos necesitamos comer, y si no trabajamos, no vamos a comer nada, tenemos familia que mantener. Yo, como investigador, sé que se necesita una investigación sobre dicha acusación para poder procesar legalmente, como dice la ley en Guatemala”, afirmó un usuario molesto.