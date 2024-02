“The Walking Dead: The Ones Who Live” es una épica y apocalíptica narración de amor

The Walking Dead: The Ones Who Live

AMC estrena el tercer spinoff del universo The Walking Dead llamado “The Ones Who Live”. La serie responderá a las preguntas que los fans llevan años haciéndose: ¿dónde está Rick Grimes y lo encontrará Michonne? Eso y mucho más se revelará a través de esta épica historia de amor entre dos personajes favoritos de los fans a los que sólo podían dar vida los icónicos actores Andrew Lincoln y Danai Gurira.

Andy y Danai también ejercen de productores ejecutivos en esta serie, trabajando estrechamente con el showrunner Scott M. Gimple, el artífice de todo “Walking Dead” y, juntos, los tres han creado una historia inolvidable.

Metro habló con Danai Gurira y Andrew Lincoln para saber más.

P: Con su crédito como productora, y con todo lo que está haciendo, ¿a qué retos se ha enfrentado?

Danai Gurira (DG): Desde hace 12 años, cuando entré en la serie, hasta ahora, siento que he sido capaz de hacer funcionar todos mis cilindros, y eso es lo que estaba ocurriendo. Esto ha sido la culminación. Al principio, era construir un personaje, y pasar por todos los viajes que atraviesa, y los cambios que llega a experimentar, lo que no sucede todo el tiempo, especialmente con personajes de mujeres de color, o personajes femeninos. Tuve que recorrer un arco tan grande en este papel y encontrar muchas partes de ella... También tuve que mirar detrás de lo bueno, lo malo y lo feo al asumir el papel de liderazgo como productora ejecutiva y cocreadora. Eso también me enseñó mucho. Aprender sobre presupuestos y cómo equilibrar las cosas, cómo manejar aspectos que cambian y cambian sobre lo que puedes y no puedes hacer creativamente, y hacer cosas así también fue una profunda experiencia de aprendizaje... Así que me siento muy fortalecido por el viaje, aunque haya tenido sus momentos difíciles. Siento que hemos creado algo de lo que estamos orgullosos.

P: Michonne se ha convertido en uno de los personajes más queridos del universo de “The Walking Dead”. ¿Qué nos puedes adelantar sobre su viaje en esta temporada?

DG: Definitivamente, Michonne está viviendo un gran viaje en la serie. Suceden muchas cosas que ella no espera. El viaje para encontrar a su hombre no es fácil. Llega de maneras que ella nunca habría imaginado. Ya verán lo que pasa. El público no se espera lo que ocurre. Me gusta eso de la serie, por eso soy muy protectora con los spoilers.

P: Es una historia de amor épica, y estamos viendo un programa romántico de “Walking Dead”.

DG: Oh, yay.

Andrew Lincoln (AL): Hemos visto un montón de “Bridgerton” para esto. (*Risas*) Como Danai ha dicho, esta historia ha sido un largo tiempo de espera, y me encanta este personaje, y esta es una historia de amor. Este es esencialmente el ADN del episodio original: un hombre en busca de su familia. Y ese ADN está muy presente en esta historia, pero queríamos hacerla un poco más operística y, con suerte, darle un matiz en este universo, lo que los adultos han estado haciendo mientras nosotros hemos estado revolviendo en la tierra durante, ya sabes, diez años. Tengo que reconocer el mérito de Danai, que no dejaba de insistir en la historia de amor en todas las escenas que podíamos sacar.

Y quiero decir que el episodio que escribió fue una hazaña asombrosa, producir, escribir y protagonizar su propio episodio. Hizo un trabajo formidable, y fue hermoso...

“Fue notablemente fácil volver a ponerse las botas de vaquero, pero creo que en la sala de guionistas había una intención real de situar a Rick en un entorno y en una mentalidad en la que no había estado antes” — Andrew Lincoln,actor inglés

P: Andrew, estuviste alejado de Rick durante unos años. ¿Ha cambiado algo en tu forma de relacionarte o entender al personaje?

AL: No. Fue muy fácil volver a ponerse las botas de vaquero, pero creo que en la sala de guionistas había una verdadera intención de situar a Rick en un entorno y una mentalidad en los que no había estado antes. Creo que eso fue clave, porque en la serie principal le habían empujado, estirado, golpeado y maltratado tanto durante tanto tiempo que pensamos: ¿dónde podemos colocarle? Así que era una nueva aventura, y eso la hacía muy, muy emocionante y atractiva. Pero, obviamente, esperamos que los dos personajes se reúnan en algún momento de la serie. Y cuando eso sucedió, todo tenía sentido. Y había una energía diferente en el espacio porque, ya sabes, tenemos el lujo de tener un público que tiene, en algunos casos, nueve años de historia de fondo. Por lo tanto, no es necesario trabajar tan duro en ciertas áreas. Pero sí. Fue mucho más fácil de lo que pensé que iba a ser. Quiero decir, me dolían un poco más las rodillas, pero aparte de eso, fue genial volver a ser el sheriff. Lo echaba de menos, echaba de menos a la gente y echaba de menos la cultura de la serie.

P: ¿Cómo describiría el género de “The Ones Who Live “?

DG: La idea de una historia de amor épica es lo que la distingue de muchas otras interpretaciones de este mundo, y es algo que no llegamos a abordar en su totalidad. No se explora mucho la nave nodriza. Simplemente no hay espacio para ello.

Así que esto fue realmente perfeccionar en, bueno, cuando el amor es la fuerza motriz, cuando es la cosa propulsora en un espectáculo cuando en realidad es la cosa que está haciendo que la trama se mueva, ¿qué aspecto tiene? Vimos algunas historias de amor, historias de amor épicas. Así que creo que es un género. Es una narración de amor épico apocalíptico.

AL: Estamos contando algo posiblemente un poco más operístico, pero en los primeros tres o cuatro minutos de toda la serie, ocurre algo realmente horrible. Y este momento impactante marca el tono del resto de la serie.

DG: Y el combustible, es decir, la parte apocalíptica está ahí, así que no es terror en el sentido más general de “El exorcista” o algo así, sino que es, por tanto, el aspecto apocalíptico porque eso es lo que impulsa el mundo que controla los obstáculos a los que se enfrentan.

Así que el amor está trabajando contra un apocalipsis que ha creado sistemas que no deberían estar ahí pero que, ya sabes, han brotado debido a él. Creo que esos dos factores definen la historia.

6

Episodios que tendrá la serie.

31 de marzo

Es la fecha en la que se estrenará el último episodio de “The Ones Who Live”.