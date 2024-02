El fenómeno de los convites guatemaltecos han dado la vuelta al mundo en TikTok

Estas tradiciones guatemaltecas han atrapado a su estilo y ritmo musical a los internautas de la plataforma de TikTok, tanto que se ha vuelto una tendencia en redes que ha dado la vuelta a varios países del mundo. Los bailes de botargas de diferentes personajes de caricaturas y ficción han captado la atención de las personas que incluso se interesan en ser partícipes de dicha actividad.

En esa medida, los usuarios coinciden que este espacio es una buena oportunidad para dar a conocer las costumbres y tradiciones del país. Pero, ¿qué son los convites y por qué son una actividad llamativa?

Los convites en Guatemala son desfiles de divertimiento derivados de la herencia de las mojigangas o desfiles bufos europeos de carácter carnavalesco. Estos desfiles se originaron en el medioevo europeo y encontraron su camino hacia América Central durante la época colonial.

Convite de Guatemala. Se utilizan disfraces de personas de caricaturas o películas. (Foto: Redes Sociales)

Por su parte, los chapines le han su proio toque de creatividad disfrazándose de botargas de personajes de películas o caricaturas, otros optan por elaborar sus propios trajes dándole un estilo único. Detrás de un baile sincronizado, hay varios meses de ensayo para lograr una excelente coreografía.

Grandes y chicos se involucran en estas actividades que se vuelven una forma de convivencia para las comunidades. Un ejemplo de ello es el Convite de Santa Rosa de Lima, en su cuenta de TikTok comparte videos de las diferentes presentaciones que el equipo de conviteros han realizado.

El convite guatemalteco se caracteriza por su naturaleza festiva y desenfadada. Generalmente, las personas disfrazadas recorren las avenidas y calles de los pueblos, haciendo paradas programadas frente a las casas de familias que los han invitado con anticipación. Durante estas paradas, los participantes se entretienen a la concurrencia con bailes que suelen durar varias canciones.

Otros, destinan un lugar fijo para permancer bailando y que las personas acudan al lugar a verlos, la emoción está que al caer la noche los personajes que permanecieron horas bailando se retiran las máscaras y develan su identidad, mientras tanto el público aplaude su participación. Para concluir, los conviteros bailan una pieza del Son guatemalteco para dar por terminada la festividad.

Las ferias patronales es una de las tradiciones más vivas y populares en Guatemala, cada una de ellas nacen en honor al Santo Patrono de cada departamento y municipio del país y los convites son parte de las festividades para celebrar la feria de cada comunidad.

Convite de Guatemala. Grandes y chicos se interesan en actividades que conmeran al Santo Patrono de cada departamento y municipio del país. (Foto: Redes Sociales)

Al respecto, en redes sociales los comentarios positivos no se han hecho esperar tanto que los comentarios en cada uno de estos videos abundan: “¿De dónde es esta festividad?; “no me puedo sacar esta canción de la mente”, “los veo desde República Dominicana, se ve que esta festividad es muy alegre”, “¿cuándo se celebra?, quiero viajar el próximo año”; “ya me hice adicto a estos videos de botargas bailando”; “¿de qué tratan los convites?, se ve muy divertido”, comentan algunos usuarios.

Esta es una oportunidad para compartir las tradiciones de Guatemala con el mundo. ¡En hora buena!