Expresidente de los 48 Cantones queda fuera de la postulación para Gobernador de Totonicapán

En esa instancia, su expediente fue excluido del proceso por la mayoría de los miembros del CODEDE. En tanto, la nueva terna para la gobernación departamental de esa localidad está conformada por: titular Delfina García, maya K’iche’ y defensora de derechos humanos, Rolando Vásquez Cua, Pablo Pedro Yax Toyom y suplente Heber Simei Ajucum López, Diego Israel Gonzáles Alvarado y Juan Vicente Chán Cux.

Por su parte Pacheco, fue uno de los protagonistas de la resistencia que se llevó a cabo frente al edificio del Ministerio Público (MP) en Gerona, zona 1 de la Ciudad Capital y que lideró a los 48 Cantones en demanda de justicia y transparencia por la persecución antidemocrática del binomio presidencial en funciones.

LAMENTA QUE LA CORRUPCIÓN HAYA LLEGADO A ESAS INSTANCIAS

Así mismo, manifestó que es lamentable que la corrupción haya llegado hasta estas instancias y que le hayan imputado cargos falsos para desestimar su participación.

“Lamento que no me permitan participar luego de haber logrado un cambio a nivel nacional y no poder hacer lo mismo por mi departamento. Me siento feliz de haber participado y tengo la conciencia tranquila de que no tengo ningún delito en mi contra”, declaró Pacheco.

Pacheco había sido propuesto por la sociedad civil para integrar la terna de candidatos a gobernador, pero su expediente fue excluido por el CODEDE, que argumentó que no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, Pacheco denunció que se trata de una maniobra política para favorecer a otros intereses.

PROCESO DE TRASLADO DE TERNAS

Comienza traslado de ternas de gobernadores a presidente Arévalo. El titular de la Secretaría General de la Presidencia (SGP), Juan Gerardo Guerrero, informó que desde el pasado jueves, 22 de febrero, hasta el 1 de marzo se recibirán las ternas (titular y suplente) de cada departamento.

En dicho proceso, si el mandatario considera que hay candidatos en las ternas que incumplen con los requisitos, podrá devolverlas para que los Codedes resuelvan en un período de cinco días.

