Diputada Sandra Jovel presenta denuncia por amenazas y coacción

La diputada del partido Valor, afirmó que desde hace semanas percibió que la estaban siguiendo, pero con la publicación de Michell Mendoza, en la red social “X” lo confirmó.“Basta a la intimidación y violencia política de la mujer”

El día de hoy he presentado una denuncia por amenazas y coacción del cual he sido objeto en las últimas semanas.



La última, en casa del Ex Presidente Alejandro Giammattei.



Basta a la intimidación y violencia política de la mujer. pic.twitter.com/wf0g5KV73d — Sandra Jovel (@Sandra_JovelP) February 23, 2024

Este jueves, 22 de febrero, en la red social X, Michell Mendoza, publicó fotografías de la diputada del partido Valor, Sandra Jovel, saliendo de una reunión en casa del expresidente Alejandro Giammattei.

“Que el pacto se detuvo, decían. Qué no andan operando decían”, escribió junto a las fotografías. Pero esta no es la primera vez que publica fotos de funcionarios. Ha compartido material de fiscales, jueces y diputados. Incluso ha publicado el celular y la dirección de sus residencias, por lo que ha sido señalada de “violación a la privacidad”.

Señalan a Michell Mendoza de violación a la privacidad. La diputada del partido Valor, afirmó que desde hace semanas percibió que la estaban siguiendo, pero con la publicación de Mendoza, lo confirmó.

Según han señalado los funcionarios afectados, las publicaciones tienen toda la intención de dañarlos, de poner en riesgo su vida.

Esta vez, a diferencia de las otras, la legisladora si presentó una denuncia en su contra, por coacción.

“Es interesante que use tácticas intimidadoras en contra de mi persona para tratar de desacreditarme y callar mi voz por ser oposición política”, le contestó Jovel.

La diputada explicó que ella se reunió con el exmandatario Alejandro Giammattei, para revisar distintas iniciativas que fueron promovidas durante su Gobierno, entre ellas, la ley del adulto mayor y Conamigua.

“Me he estado informado de las iniciativas que se introducen en el Pleno, y están pasando muy fácil, parece que los diputados no leen, al salir de esa reunión veo en las redes mis fotos de que soy tendencia por la reunión con el expresidente. Desde hace semanas vi que me estaban siguiendo, pero ayer lo confirmé”, manifestó la legisladora del partido Valor.

Desde hace varias semanas he sido sujeta a un seguimiento constante por personas desconocidas.



Poco sabía yo de las personas que me tienen este constante acoso.



Me llama poderosamente la atención, que sea usted, quien esté detrás de esto. Ya que usted se encuentra exiliada por… https://t.co/QhAJCdjti0 pic.twitter.com/rhCPoTnCyZ — Sandra Jovel (@Sandra_JovelP) February 23, 2024

Agregó que, por medio de sus redes sociales, ha recibido mensajes en los que le dicen como la van a matar.

“En redes no era algo nuevo, muchas veces me escriben como me quieren matar, estar recibiendo este tipo de amenas por generar una oposición a todas luces molesta a la alianza perversa, todos los que están en ella, se redimieron de la noche a la mañana”, afirmó.

Agregó que interpuso la denuncia para sentar un precedente.

“Puse la denuncia en el Ministerio Público y los puse al tanto de todo. Es en contra de la oposición, porque no hacen ruidos con diputados que se reúnen con funcionarios de la Embajada donde les están dando directrices de cómo actuar. Mi papel es fiscalizar y mediar con todas las personas”, añadió.

Jovel aseguró que se siente amenazada y por ello le dieron medidas cautelares.

“Es una violencia política contra la mujer, esa doble moral de Naciones Unidas que se sientan a decir cómo hay que hacer las cosas. Si no hacemos las cosas como ellos, y no pensamos como ellos, no hacemos lo correcto. Tengo la obligación de decirle al pueblo lo que está sucediendo”, aseveró.