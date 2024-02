“Mucho criminal en Salcajá, lo que no hace la policía, lo hacemos nosotros” comentó uno de los líderes del grupo autodenominado “Patrulleros”.

En las últimas semanas se han viralizado unas fotografías de un comando armado integrado por civiles que patrulla las calles de Salcajá, Quetzaltenango por tanta delincuencia.

Civiles deciden patrullar “para frenar la violencia en Salcajá”

De acuerdo con lo que dijo uno de los líderes del grupo, el motivo de andar armados y con pasamontañas es combatir a la delincuencia.

En las fotos se pueden ver a los que integran el grupo de “patrulleros”, con pasamontañas y armas de grueso calibre.

Sin embargo, aunque el grupo dijo que se dedicaban a combatir la delincuencia, los vecinos no aprobaron la acción, pues aseguraron que solo era un pretexto para delinquir.

“Así empiezan, después empiezan a pedir una cuota en todos los negocios, y si no das lo que te dicen es que si algún día te pasa algo nosotros no respondemos y no te ayudamos, y final son los mismos q te llegan a molestar, porque ellos ya saben quiénes dan cuota y quienes no”, “patrullar está bien, pero no armados”, son algunos comentarios en contra.

Mientras que algunas personas apoyaron a los patrulleros y los animaron a continuar resguardando sus localidades.

“Los policías lideran a los ladrones”, “Excelente ya que el gobierno no hace nada”, “si los que están en el poder no lo quieren hacer, lo hace el pueblo”, manifestaron algunos internautas.