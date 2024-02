Influencer de contenido familiar es sentenciada en caso de abuso infantil

Ruby Franke, una exvlogguera e influencer de vida familiar, recibió este martes una sentencia de cuatro penas de prisión de uno a 15 años por un tribunal de distrito de Utah, reseña NBC News en su portal web. El caso contra Franke lo presentó una mujer que es madre de seis hijos.

Ruby Franke hacía vlogs familiares

Otra que fue sentenciada en el caso fue Jodi Hildebrandt, su socia comercial, quien recibió cuatro penas de prisión de uno a 15 años.

En el estado de Utah, la sentencia máxima agregada es de 30 años consecutivos, por lo que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah determinará cuánto tiempo permanecerán encarceladas Franke y Hildebrandt, añade NBC News.

Durante la sentencia leída en un Tribunal de Utah, Franke lloró mientras se disculpaba con sus hijos. “Yo... creía que la oscuridad era luz y que lo correcto era incorrecto”, dijo. “Haría cualquier cosa en este mundo por ti. Te quité todo lo que era suave, seguro y bueno”. Los audios se obtuvieron de la página web del tribunal.

La socia comercial de Franke también recibió su sentencia

La exinfluencer también le habló al juez John Walton: “Durante los últimos cuatro años, he elegido seguir consejos y guías que me han llevado a un oscuro engaño”, añadió. “Mi versión distorsionada de la realidad no fue controlada en gran medida, ya que me aislaba de cualquiera que me desafiara”.

Franke y Hildebrandt se declararon culpables por cuatro cargos de abuso infantil agravado en segundo grado en diciembre, luego de haber acusadas meses antes por seis cargos de abuso infantil grave.

Disculpas a los niños afectados

Ante la sentencia, Hildebrandt quiso hablar sobre su delito: “Deseo que [los niños] se curen física y emocionalmente. Una de las razones por las que no fui a juicio es porque no quería que volvieran a vivir emocionalmente la experiencia que habría sido perjudicial para ellos. Mi esperanza y oración es que se curen y avancen para tener una vida hermosa”.