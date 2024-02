Fiscal Curuchiche: “Señalamos las irregularidades en la constitución del partido Semilla y eso les molestó”

El titular de la Feci se pronunció este miércoles sobre la nueva sanción de Canadá que lo señalan de “socavar la democracia”, misma que Curruchiche calificó de “absurda”, y aseguró que “la molestia fue por haber revelado irregularidades en el proceso electoral del 2023 y en la constitución del partido Semilla”.

“Hay un dicho popular que dice: vuelve la burra al trigo, es la narrativa falsa, hipócrita de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la ONU y de la OEA. y ahora de Canadá. Nosotros lo que hicimos fue exponer lo que sucedió el 25 de junio y el 20 de agosto”, explicó a los medios de comunicación.

El fiscal aseguró que existe una persona obsesionada en el departamento de Estado de Estados Unidos, pero no aclaró a quien se refería.

“Nosotros en una investigación objetiva e imparcial señalamos irregularidades que hubo en el proceso penal, pero también en la constitución del partido Semilla y eso les molestó. Hay una persona obsesionada en el departo de Estado de Estados Unidos, entonces de ahí surge todo. A mí me da risa la nueva sanción que ha emitido Canadá. Soy respetuoso de las leyes de este país y no le rendimos pleitesía ni honores a nadie. Es una sanción irrisible y absurda. Me da risa, ellos no conocen la realidad”, afirmó.

En el día nacional de nuestro héroe TECUN UMAN, rechazo sanciones espurias y violatorias de derechos humanos. https://t.co/whF7TXi6nu — Rafael Curruchiche (@RCurruchic25741) February 21, 2024

Agregó que está enterado que habrá otro tipo de sanciones, pero no especificó cuáles.

“Ya sabemos que se viene otro tipo de sanciones, pero a mí me tienen sin cuidado, seguiremos trabajando en el marco de la ley que nos respalda la constitución, pero en términos generales eso es lo que ha pasado, es la hipocresía y esa falsa moral conque juega ahora el gobierno de Canadá”, finalizó Curruchiche.

Este 20 de febrero, Mélanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, anunció sanciones contra cuatro personas por “socavar la democracia y el Estado de derecho de la nación”.

Las sanciones constan en congelar efectivamente cualquier activo que puedan tener en Canadá y les prohíben su ingreso en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.

SEÑALADOS

· María Consuelo Porras Argueta de Porres (fiscal general y jefa del Ministerio Público).

· Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (fiscal).

· José Rafael Curruchiche Cucul (Titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público).

· Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (juez).