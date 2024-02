Aldo Dávila: “No tenían equipo de trabajo para gobernar”

El exdiputado criticó la decisión del Bernardo Arévalo de designar como gerente del Intecap a Oscar Chinchilla, del partido Creo: “Parece que quieren mantener los tres votos en el Congreso. Esa planta da”, aseguró.

El exdiputado y ahora asesor del partido VOS, Aldo Dávila, aseguró que el Gobierno de Arévalo ha cometido a un mes de su toma de posesión grandes errores, como el nombramiento de Oscar Chinchilla como gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

“Cómo ponen a Oscar Chinchilla en el Intecap. Estuvo años en el Congreso y no hizo nada en el Congreso, todo el tiempo estuvo con el oficialismo, los cuatro años que estuvo en legislatura no hizo nada bueno, vean como lo ponen. ¿No tenían equipo para gobernar? De lo más rancio, lo peor que puede haber. Enserio bernardo Arévalo, enserio ministra de Trabajo. De lo más ruin. No se si es favor político, no se si le debían algo a alguien o es para mantener la gobernabilidad en el Congreso, tuvieron seis meses para elegir. Enserio, eso no lo entiendo, no me lo explico, he tratado de ver rutas y no lo entiendo. Parece que es para tener los tres votos de Creo en el Congreso, hay que colocar a Chinchilla en algún lugar. Así parece, esa planta da”, manifestó en un Live que compartió en sus redes sociales.

Luces y Sombras pic.twitter.com/Zu9ny9Sgk2 — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) February 19, 2024

Fue el 16 de febrero que se conoció la noticia de que Chinchilla había sido nombrado como gerente del instituto. Quien lo juramentó fue la ministra de Trabajo, Miriam Roquel.

Chinchilla, quien anteriormente representó al partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) en el Congreso, fue presidente del legislativo en el año 2017 y ocupó el cargo de Cuarto secretario de la Junta Directiva del Organismo Legislativo entre 2016 y 2017.