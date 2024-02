Denuncian que fallecen tres pacientes renales por falta de medicamentos

El diputado Byron Rodríguez, aseguró que “durante cuatro días no se les dio atención a los pacientes”, por lo que solicitó interpelar al ministro de Salud; sin embargo, la junta Directiva del Congreso se negó: “hay un proteccionismo de parte del Gobierno a los ministros”.

El diputado Byron Rodríguez de la bancada Todos, denunció que durante el fin de semana no se contó con kits de atención a pacientes de hemodiálisis en la central de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC)

“Es lamentable y penoso que durante cuatro días no se les dio atención a los pacientes renales en la cede central. El representante dijo que ya está todo en normalidad; sin embargo, el fin de semana hubo decesos reportados. La falta de atención costó tres vidas por lo que hago responsable al representante de UNAERC, Carlos Castro”, manifestó el diputado.

En el Congreso siguen haciendo lo mismo que antes criticaban. Estoy cansado de ver que en este Congreso se están siguiendo las mismas prácticas de siempre. Hoy se trataba de aprobar un punto resolutivo en favor de pedirle al Ministro de Salud y a la Ministra de Educación que hagan giras, que auditen a los directores, que verifiquen las necesidades de sus carteras y que creen, como lo propuso un diputado que no era de la alianza del partido oficialista Semilla, los 9 partidos que conforman la misma no votaron y que creen, se perdió por 1 voto. Estoy de acuerdo en el hecho que el sistema de salud y de educación estén en trapos de cucaracha es un problema histórico para Guatemala, sin embargo para eso iniciamos funciones hace 36 días tanto el ejecutivo, sus ministros, viceministros, directores y todos los funcionarios y empleados públicos, como los 160 diputados de los cuales 99 somos de nuevo ingreso. Si venimos a seguir haciendo lo mismo, y se sigue protegiendo a funcionarios y a empleados públicos para que no rindan cuentas o les transmitamos las necesidades de nuestros departamentos y nuestros vecinos, entonces están haciendo lo mismo que siempre criticaron, solo vienen a priorizar sus intereses y no los del pueblo pero lo grave es que usan la bandera de “ser buenos y transparentes”, pero en la práctica son lo mismo de siempre. Ojalá cambien el rumbo, la gente muere en los hospitales, se perdió la humanidad de muchos empleados públicos y funcionarios, no demuestren que solo están ahí para seguir con el mismo sistema podrido, demuestren que son diferentes y de verdad trabajen por el pueblo más allá de lo que suben a sus redes sociales pero que en la práctica hacen totalmente lo contrario. #Congreso #Guatemala Publicado por Byron Rodríguez Palacios en Lunes, 19 de febrero de 2024

El legislador, durante la sesión de jefes de Bloque, el diputado se molestó porque solicitó interpelar al ministro de Salud, pero los integrantes de Junta Directiva afirmaron que solo lo iban a invitar.

“Nosotros citamos, no hacemos show y me sorprended que lo cambiaran, ya dieron su respuesta, pero siempre salen con el argumento -de que la anterior junta directiva- hay un proteccionismo por parte del Gobierno a los ministros. Durante dos veces cité al ministro de Salud y no vino”, aseguró.

Agregó que la Junta Directiva no quiere citar a ningún funcionario para que no se enojen.

“El presidente del consejo de administración me dijo que sabía lo de los tres muertos, pero solo son estadísticas. No podemos seguir protegiendo autoridades. No son estadísticas, son personas”, afirmó el diputado.