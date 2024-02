El estruendo que se produjo en horas de la madrugada de este lunes se escuchó en todo el vecindario. “Era el esfuerzo de toda mi vida, Dios los bendiga, las cosas que son mal habidas se acaban rápido”, manifestó el propietario del negocio.

Este lunes un grupo de delincuentes robó una joyería ubicada en el municipio de Ayutla, San Marcos. Los delincuentes, para ingresar al lugar, utilizaron herramientas para realizar un boquete en una casa que se encuentras atrás del local, y para abrir la caja fuerte, utilizaron explosivos y así poder robar más de un millón de quetzales.

Delincuentes utilizan explosivos para robo millonario en joyería de San Marcos

El estruendo del explosivo fue lo que alertó a los vecinos que de inmediato salieron a ver lo que sucedía y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Tras el atraco, el dueño del lugar, se pronunció a través de sus redes sociales, en donde manifestó que será Dios el que se encargue de los delincuentes.

Robo en joyería de San Marcos

“Me robaron a las dos de la mañana toda la joyería, es el esfuerzo de toda la vida del patrimonio familiar, pero que Dios bendiga a la persona que lo hizo, Dios es justo y no tiene por inocente al culpable. Se metieron con el león de Judá, siempre lo he dicho y esos tipos no van a poder dormir, que disfrute mientras puedan. Las cosas que son mal habidas se acaban rápido”, manifestó el dueño del negocio.

Mientras que los vecinos han pedido apoyo a los vecinos y a los guatemaltecos en redes sociales. Si ven que alguien está vendiendo joyas y lo vean sospechoso den aviso a las autoridades correspondientes.