Cuidadora de carros golpea a conductora por no pagar tarifa; tiene 17 denuncias por agresión

“Le dije: yo pago mis impuestos, la calle es de todos y me golpeó en la cara”, contó la conductora que fue agredida por una cuidadora de carros. El colmo fue que un agente PNC no quiso tomar su denuncia: “se paró y se fue a almorzar”.

La policía me dijo que tenían 17 denuncias y ahi están, ni en flagrancia les sucede nada — Manjari Shaw 🕷 (@ManjariShaw) February 19, 2024

Día a día los guatemaltecos son víctimas de la delincuencia, pero también del sistema de seguridad. En este caso, una joven fue agredida por una persona que se dedica a cuidar carros por negarse a pagar la tarifa que ellos imponen.

La que me agredio fue la de cuadros, la de camisa de mickey es su novia y la otra estaba con ellas. Ayúdenme a identificarlas!!! La policía no ayudó en nada. pic.twitter.com/omsnPEYBfB — Manjari Shaw 🕷 (@ManjariShaw) February 19, 2024

La joven contó su triste historia en redes sociales: “Fui a cambiar dinero al BI de la 17 calle y me parqueo entre 5-6, había unas señoras pidiendo dinero por parquear, yo llevaba 1000 quetzales y nada de sencillo, previniendo la situación me parqueo lejos de ellas, pero movieron mi moto. Cuando llegué le dije a la de cuadros que no tenía sencillo, ella se puso agresiva y le dije: -yo pago impuestos y la calle es de todos- la respuesta de ella fue golpearme en la cara. Con prisa me fui al ministerio de gobernación y ahí la PNC me ayudó, fueron a identificarlas”, contó.

En comisaría iba a poner la denuncia pero el compañero de los que me auxiliaron me ignoró, se pro y en sus palabras se fue a almorzar. pic.twitter.com/TJF39LG9Go — Manjari Shaw 🕷 (@ManjariShaw) February 19, 2024

Pero luego de que unos agentes la auxiliaran, la joven se dirigió al ministerio de Gobernación a interponer la denuncia, en donde el agente de la Policía Nacional Civil que tenía que tomarle los datos, decidido no atenderla porque era la hora de almuerzo.

La víctima decidió irse a su casa, pero horas más tarde, se asombró al encontrar fuera de su residencia al mismo grupo de agentes que la habían auxiliado.

“Salí a recibir a mi novio y me encontré a los policías que me auxiliaron en la tarde, me estaban buscando porque su supervisor quería hablar conmigo y establecer una demanda administrativa para el que no me atendió y la de oficio para el MP. La policía me dijo que tenían 17 denuncias y ahí están, ni en flagrancia les sucede nada”, manifestó.