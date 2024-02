¡Por femicidio! Shirley Rivera presenta denuncia contra Orlando Blanco

“Vengo como mujer, no como funcionaria, sintiendo lo que sienten muchas mujeres cuando las denigran. Quiero sentar un precedente”, afirmó la expresidente del Congreso, mientras presentaba la denuncia en la fiscalía.

La expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, acudió a la sede central del Ministerio Público para presentar una denuncia por femicidio en contra del Diputado Orlando Blanco, luego del incidente del pasado jueves y además solicitó medidas cautelares.

“No me vean como política, vengo como mujer. Sintiendo lo que muchas mujeres sienten por la violencia. Todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia. No solo yo he sido agraviada, he visto como otras compañeras lo han sido. La única forma de poner un alto a las cosas es actuando.

Yo vine a poner la denuncia, perro ya el ministerio público sabrá lo que corresponda. Yo pido medidas cautelares, que no se siga con ese hecho, que me pueda sentir tranquila”, afirmó, esto luego de que el diputado del partido VOS, Orlando Blanco se burlara de ella, durante una transmisión en vivo que él realizó durante la novena sesión ordinaria del Congreso.