Chuck Mawhinney, quien ostenta el récord de más muertes en la historia Fallece el francotirador estadounidense más letal en la historia de los Marines, con 103 muertes, además de un adicional de 216 muertes probables, falleció a los 75 años de edad en Baker City, Ohio, el pasado 12 de febrero.

Legendary Marine Scout Sniper Chuck Mawhinney dies at age 75 https://t.co/t22XkaMZz0 — Task & Purpose (@TaskandPurpose) February 15, 2024

Dichos números lo sitúan como el francotirador más letal en la guerra de Vietnam. En la memoria “Dear Mom: A Sniper’s Vietnam”, del también francotirador Joseph T. Ward, este le confirmaba 101 muertes.

Aunque el conteo inicialmente fue puesto en duda por otros veteranos e historiadores militares, investigaciones posteriores no solo mostraron la veracidad de su increíble carrera militar, sino que encontraron dos muertes más confirmadas de las encontradas por Ward.

Chuck Mawhinney, NY Post, en X Chuck Mawhinney fue un excelente francotirador y cazador durante toda su vida.

Mawhinney, un experimentado cazador, le dijo al “Los Angeles Times” en una entrevista en el año 2000: “No me hables de cazar leones o elefantes, ellos no pelean de regreso con rifles y miras. Lo amaba”.

Finalmente, en 2023, contó la historia de su vida en la crónica “The Sniper: The Untold Story of the Marine Corps’ Greatest Marksman of All Time”, escrita por Jim Lindsay.