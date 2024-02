¡Discriminación en el Congreso! Usuarios recuerdan las veces que Aldo Dávila recibió comentarios homofóbicos

La diputada Shirley Rivera expresidente del Congreso de la República de Guatemala no ha sido la única que ha recibido comentarios ofensivos por parte de sus colegas parlamentarios. Dentro del hemiciclo y al aire de las discusiones también han surgido en otras ocasiones comentarios racistas, despectivos, homofóbicos entre los mismos congresistas.

La diputada Rivera tomó la palabra este jueves 15 de febrero, durante la novena sesión plenaria, para decir frente al Pleno del Congreso que procedería a denunciar a su colega Orlando Blanco por violencia contra la mujer.

Dijo esto, luego de la difusión del video en la cuenta social X, en donde se involucra al diputado Orlando Blanco, del partido VOS diciéndole “piñata” a Rivera, esto ha desatado varios comentarios al respecto.

“Hay piñatas en el Congreso, miren esa cosa, esa piñatona” , se escucha en el video. Sin embargo, en su defensa Blanco enfatizó que todo se trataba de un montaje en su contra.

Por este video de Orlando blanco diciéndole piñata a Shirley Rivera se armó un descontento en el congreso, tanto que quisieron aplicarle la censura#Vamos se sintió ofendido pero no sintieron nada cuando humillaban a la exdiputada Vicenta Geronimo en la legislatura de Shirley R.

" Yo no voy a compartir montajes. No tengo que pedir disculpas por algo que yo no hice. Allí están mis redes, y en ninguna está que yo lo hice», apuntó.

Posterior a la intervención de Rivera, varios diputados tomaron la palabra para manifestar su solidaridad y apoyo a la diputada. Muchos aseguraron que se adherirán a la denuncia como testigos del hecho.

REACCIONES EN REDES SOCIALES POR OTROS CASOS DE DISCRIMINACIÓN

Ante el caso, los internautas no se hicieron esperar con las críticas, por lo que recuerdan otras ocasiones en las se han evidenciado faltas de respeto entre diputados.

En redes sociales el usuario @elsancarlistagt comentó que no hay que olvidar la vez que al exdiputado Aldo Rivera le dijeron “Hueco” y este le respondió a los asistentes: “lo hue** lo tengo en otro lado, el que se quiera echar pi** conmigo, allá fuera”.

Tras reclamos de Shirley Rivera debido a que el diputado Orlando Blanco se refiere a ella como “piñata” usuarios recuerdan la vez que a Aldo le dijeron “Hueco” y este indico “Lo hueco lo tengo en otro lado, el que se quiera echar pija conmigo, allá fuera”

Por su parte, otro usuario comenta que Dávila soportó por cuatro años el desprecio, escarnio y las humillaciones de la bancada VAMOS y Rivera quién en ese entonces era presidenta se inmutó ante estos ataques. “Entonces diputados, doble moral”, detalla.

“Nuestro héroe Aldo Dávila, es nuestro orgullo chapín y por él vamos con todo” dice el usuario The Maca en TikTok.

En esa misma red social, Rodolfo dice que el bullying afecta en cualquier lugar. “Se supone que es gente que dirige al país y son de lo más bajo que hay”, comenta.