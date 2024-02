Orlando Blanco sobre incidente con diputada Rivera: “Todo estaba preparado”

El legislador aseguró que el video que se viralizó en redes sociales en el que se “burla” de la diputada Shirley Rivera es un “montaje”, y podría ser culpa del “pacto que está molesto por su fiscalización”.

Al ser cuestionado el legislador sobre las posibles acciones que tomará tanto la exvicepresidente del Congreso, Shirley Rivera y la Junta Directiva de este alto organismo, el legislador afirmó que no se iba a prestara para este show, pues según él, “todo estaba preparado por el pacto”.

Diputado Orlando Blanco se pronuncia sobre incidente en el Congreso

“Estamos analizando la situación, tenemos claro que todo era una situación preparada y estamos haciendo un análisis de las redes sociales nuestras, porque funcionaron algo raro porque se nos bajaron las trasmisiones varias veces. No soy una persona misógina, a ninguna mujer debe presentársele algún tipo de violencia de cualquier tipo. Entonces desmarcado de todo esto”, afirmó.

Agregó que esperaría ver las acciones de la Junta Directiva del Congreso para dar su punto de vista, sobre la denuncia penal, aseguró que “no tiene problema en que la interpongan”.

“La alianza, el pacto tenía dos objetivos. Uno en el marco de la iniciativa de Ley de Tarjetas de Crédito y terminamos hasta las 10 de la noche aprobándola, esto porque iba a demostrar que el Congreso estaba trabajando y ellos lo quisieron parar, y no identificamos si esto deviene de las denuncias que hicimos de plazas fantasmas en la novena legislatura y lo hicimos con nombre y apellido. No nos vamos a prestar al teatro y al circo y no van a detener nuestra fiscalización”, aseguró.

Diputado Orlando Blanco

Sobre el voto de censura que solicitaron algunos legisladores durante la novena sesión ordinaria realizada el jueves 15 de febrero del 2024, el diputado de la bancada VOS dijo que no tiene ninguna relevancia.

“No tiene mayor relevancia el tema. Estaban haciendo teatro show para romper el tema de la aprobación de las tarjetas de crédito, y creemos que tiene que ver con el marco de las denuncias que hemos hecho de corrupción en la novena legislatura y que ya todos sabemos quienes presidieron las juntas directivas en ese momento”, explicó.

Mientras se llevaba a cabo, la novena sesión ordinaria, en redes sociales circuló un video de una transmisión en vivo realizada por Blanco desde el interior del Hemiciclo parlamentario. En la misma enfocaba a la diputada Shirley Rivera, al mismo tiempo que decía “Miren una piñatona”.

Varios diputados de distintas bancadas manifestaron su indignación por la acción y le manifestaron a Rivera todo el apoyo y acompañamiento al momento en que ella decidiera interponer en la fiscalía, la denuncia por violencia contra la mujer en su manifestación pública.