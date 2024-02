Príncipe Harry y Meghan Markle cambiaron los apellidos de sus hijos

O Príncipe Harry e a atriz e Duquesa Meghan Markle com os filhos — Foto: Divulgação

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle cambiaron los apellidos de sus dos hijos Archie y Lilibeth, según trascendió en recientes informes.

Daily Mail indicó que los nombres de los pequeños ya no son Archie y Lilibeth Mountbatten-Windsor, sino Archie Lilibeth Sussex. De esta forma, la pareja sigue manteniendo la polémica en torno a sus vidas, luego de que renunciaron a sus títulos reales en el 2020.

Uno de los aspectos resaltantes es que el supuesto nuevo apellido de los niños es el mismo nombre de su nueva página web, que es sussex.com, algo que muchos relacionan con una estrategia de marketing.

Hasta ahora, la pareja no se ha pronunciado para desmentir o confirmar el supuesto nuevo apellido de sus hijos.

Harry y Meghan rompiendo las normas

Cuando Harry y Meghan lanzaron recientemente su nueva página web, la polémica se avivó porque la reina Isabel II les prohibió usar los títulos y la marca de ‘Sussex Royal’ después de que ellos renunciaron a sus títulos reales. Por ello, la aplicación de este término resulta una confrontación a las normas reales.

“Van a tener verdaderos problemas con el uso de Sussex. Es un título real y si hay algún indicio de comercialismo sobre esto, será cerrado. Es simplemente asombroso que no puedan ver lo torpe que es”, dijo una fuente al portal británico The Mirror.

En Sussex,com, Harry y Meghan comparten información sobre sus proyectos y actividades, entre estos, lo relacionado con su Fundación Archewell, con Archewell Productions, patrocinios, así como de empresas y organizaciones que reciben de su apoyo benéfico.

Harry y su padre el rey Carlos III

A pesar de toda la polémica, el príncipe Harry parece estar acercándose a su padre, el rey Carlos III, quien se encuentra en tratamiento por cáncer. Lo visitó en Reino Unido, aunque se desconoce qué conversaron.

La información que se filtró de esa visita, fue a través del medio The Telegraph, que publicó que Petronella Wyat, una periodista cercana a la reina Camila, reveló que el príncipe pidió que ella no estuviera presente cuando él se reuniera con su padre, algo que no es de extrañar, ya que mediáticamente se maneja que Harry nunca se llevó bien con la esposa de su padre, a quien calificó de “villana” en sus memorias.

No se sabe si en esa visita, Harry se reunió con su hermano, el príncipe William, con quien se sabe también tiene diferencias familiares y personales.