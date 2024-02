Congreso aprueba Ley de Tarjetas de Crédito con la que pretenden terminen los abusos de los bancos

La Ley de Tarjetas de Crédito tiene como objetivo prohibir el abuso de los bancos, el cobro de intereses sobre intereses. Además, de permitir que las cooperativas también puedan emitir tarjetas de crédito.

¡Buena noticia para los guatemaltecos!



Los diputados de la #XLegislatura aprobaron la esperada #LeyDeTarjetasDeCrédito 💳, que protege a los tarjetahabientes de cobros injustificados y prácticas de cobro insistente.



🔎#TransparenciaLegislativa pic.twitter.com/GLFkL3wZJZ — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 16, 2024

Fueron más de 10 horas las que los diputados del Congreso pasaron debatiendo la ley de tarjetas de crédito. Con la aprobación del Decreto 2-2024, Ley de Tarjeta de Crédito, los guatemaltecos podrán obtener información completa, exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, técnicos, condiciones, cargos aplicables y costo final del uso de una tarjeta de crédito.

Después de tantos años y con búsqueda de consensos es aprobada la ley de tarjetas de crédito, a esta ley le corresponderá el decreto 2-2024. pic.twitter.com/yjVEYd8HFd — Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) February 16, 2024

Fueron muchas las enmiendas que los legisladores presentaron; sin embargo, la que más dio de que hablar fue la que pretendía fijar una tasa máxima de interés que no sobrepasara el 3%. Misma que no fue aprobada, pues muchos diputados aseguraron que ese extremo no era viable.

#TrabajoLegislativo En el Congreso estamos discutiendo por artículos y redacción final la Ley de Tarjetas de Crédito. Desde la Bancada Vamos presentamos varias enmiendas y en una de ellas establecíamos que la tasa de interés de las tarjetas de crédito no excediera el 3% mensual. pic.twitter.com/exgljaeZII — Édgar Raúl Reyes Lee (@dgarRalReyesLe1) February 16, 2024

La ley NO permitirá capitalizar intereses, los bancos no podrán calcular intereses sobre comisiones o recargos y habrá obligación de convenios de pago, entre otros beneficios. Además, el Artículo 23, establece que el seguro es opcional para los usuarios, no obligatorio.

Hemos aprobado el Decreto 2-2024, que contiene la Ley de Tarjetas de Crédito.



Beneficios:



✔️ Se evitarán cobros injustificados

✔️ Se protegerán los derechos de los usuarios.

✔️ Se permitirá reestructurar la deuda.

✔️ Se tipifica y penaliza el delito de clonación de tarjetas. pic.twitter.com/LLM6ATlzKe — Sofía Hernández (@Dip_SHernandez) February 16, 2024

La normativa busca reforzar la educación financiera por lo que los emisores deberám promover programas dirigidos a los usuarios. Incluso la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Educación, en conjunto con los emisores de tarjetas de crédito, deben organizar de forma anual la “Feria de Educación Financiera”.