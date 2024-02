Alejandra María Chiroy se presenta a Tribunales y es detenida por el caso Corrupción Semilla

“Fui capturada en el juzgado donde iba a realizar mi primera declaración. Espero que mi audiencia no se suspenda”, afirmó la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE.

Este jueves 15 de febrero, peritos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), aprehendieron a Alejandra María Chiroy Santos, exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE, esto en el momento en el que ella se apersonó al juzgado pues tenía audiencia de primera declaración.

“Desde enero presenté memorial al juez séptimo para que me diera audiencia para poder presentarme a primera declaración a las 9:00 am; sin embargo, a las 8:30 que llegué se me acercaron agentes de la Policía y me informaron que tenían una orden de captura y tenían que ejecutarla. Ellos me dijeron que de lo contrario iban a actuar por la fuerza. Espero tener mucha energía para enfrentar esta situación”, aseguró Chiroy.

Corrección: El nombre correcto de la sindicada es Alejandra María Chiroy Santos. https://t.co/gkT4WZgiMS — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 15, 2024

De acuerdo con la información proporcionada, la detenida tenía orden de captura desde el 6 de diciembre por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y posibles ilegales cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2023 en caso “Corrupción Semilla”, mismo que se encuentra bajo reserva.

Chiroy le pidió al juez Fredy Orellana que por favor que la pueda escuchar: “Sí tenía vigente la orden de captura y los mismos policías me dijeron que hasta el día de hoy les dieron la orden para que me captures. Es una ilegalidad y espero que el juez me pueda escuchar, porque yo tenía hora y día para poder ser escuchada. La orden de captura no pone del conocimiento los hechos que se me están imputando y mucho menos los delitos”, afirmó.

Antecedentes

El 8 de diciembre el Ministerio Público presentó una investigación dividida en cuatro fases a la que nombraron “Corrupción Semilla”, en el cual dieron a conocer a la población guatemalteca que existieron irregulares en la formación del partido político Movimiento Semilla. Además, señalaba indicios de ilegalidades en la transmisión de datos de la primera vuelta.

En la tercera fase, el MP habló sobre el papel y las acciones de las funciones del miembro del TSE, entre ellos Chiroy, por lo que solicitaron órdenes de captura en contra de Jorge Salvador Santos Neill por los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación de la pena y de Alejandra María Chiroy Castro, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE, a quien se le acusa de abuso de autoridad.