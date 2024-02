¿Llegan las bebidas coquette a Starbucks? Este es el nuevo menú dedicado al Día de los Enamorados

Cada vez que inicia una temporada o se da un día especial, las empresas se vuelcan para ofrecer productos temáticos de la celebración que esté ocurriendo y San Valentín es una gran muestra de esto. Para celebrar el Día de los Enamorados, Starbucks ha decidido combinar la festividad con otra tendencia reciente: la moda coquette.

En los últimos años, la marca de la sirena ha lanzado bebidas estacionales exclusivas que están diseñadas para brindar experiencias únicas a sus clientes con ingredientes y diseños atractivos; productos que muchas veces se vuelven exclusivos ya que solo están disponibles en fechas especificas.

A través de su portal oficial, Starbucks promocionó su menú para este San Valentín, señalando que uno de sus propósitos es celebrar conexiones significativas y experiencias compartidas a través de sus tiendas, fomentando interacciones genuinas.

¿Cuál es el menú de Starbucks para el Día de San Valentín?

Para este 14 de febrero de 2024, Starbucks ha lanzado el Cupido Frappuccino y el Cupido Cream Shaken Tea. La primera bebida es una fusión de mocha de chocolate blanco, fresas, leche y menta, destacando los tonos rojos y coronada de crema batida.

El Cupido Frappuccino fue creado por partners de la tienda de Starbucks Bosques de Aragón en la Ciudad de México, siendo un proceso de experimentación para crear una bebida diferente para la temporada.

Por su parte, el Cupido Cream Shaken Tea es una limonada de puré de fresa y pitaya de color rosa, coronada de crema dulce de vainilla. Esta bebida fue creada por partners de la tienda de Starbucks del Aeropuerto Internacional de Medellín, Colombia.

Además, la cadena de café tiene como postre una dona rellena de frambuesa, adornada de corazones y fresas en tonos rosados.

En su sitio oficial, Starbucks confirmó que las bebidas de Cupido Frappuccino y Cupido Cream Shaken Tea estarán disponibles hasta el 15 de febrero de 2024 o hasta agotar existencias.

Las bebidas y postre de edición limitada se podrán disfrutar en cualquier sucursal de la República Mexicana. Sin embargo, la disponibilidad de los productos dependerá de la demanda.

Los creadores de contenido rápidamente acudieron a probar el temático menú, brindando sus opiniones al respecto. La nutrióloga @Karli, en particular, compartió que se sorprendió al descubrir el sabor a chocolate y menta, destacando que no era la mejor opción para las personas que no son fanáticos de esta combinación. Pese a esto, reconoció que se trataba de una combinación interesante y atractiva para la temporada.