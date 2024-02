Proponen una sexta categoría para tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora

Durante la última década, el cambio climático ha traído graves inundaciones, tormentas invernales, sismos, y otros fenómenos que ha dejado cientos de heridos y muertos.

Las tormentas tropicales han ido empeorando, causando que algunos expertos propongan una nueva categoría de huracanes: Categoría 6.

¿Por qué un huracán podría ser categoría 6?

Esto se debe a que los “estudios han demostrado que las tormentas tropicales se están volviendo más intensas debido al cambio climático. Por lo tanto, la tradicional escala Saffir-Simpson de cinco categorías, desarrollada hace más de 50 años, puede no mostrar el verdadero poder de las tormentas más poderosas”, explica Telemundo 51 en su portal web, haciendo referencia al estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Categoría 1 y 5 en escala de Saffir-Simpson

Para la sexta categoría, en caso de que un grupo de científicos del tiempo lo apruebe, sería para tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora (309 kilómetros por hora).

La escala actual de Saffir-Simpson solo llega hasta cinco categorías: la 1 es cuando hay daños mínimos con vientos de hasta 95 millas por hora y la 5 es cuando puede ocasionar daños catastróficos con vientos que alcanzan las 156 millas por hora.

“Las probabilidades de tormentas de categoría 6 es sustancial”

Los científicos Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y James Kossin, de la First Street Foundation, se unieron para realizar la investigación y se preguntaron si la categoría 5 es suficiente para comunicar el riesgo real de los huracanes que son cada vez más destructores, por lo que sugirieron aplicar una nueva categoría.

“Incluso con los objetivos de calentamiento global relativamente bajos del Acuerdo de París, que pretende limitar el calentamiento global a sólo 1.5 grados por encima de las temperaturas preindustriales para finales de este siglo, el aumento de las probabilidades de tormentas de categoría 6 es sustancial en estas simulaciones”, dijo Wehner en una nota de prensa.