¿Tú lo has visto? El espectro que ronda la Calzada Atanasio Tzul en la oscuridad de la noche

Una vez más, “Guate Relatos de Terror”, presenta en esta ocasión un testimonio vivido de vecinos que aseguran haber visto manifestaciones de seres espectrales durante la noche en la Calzada Atanasio Tzul, zona 12 Ciudad de Guatemala.

En esta misteriosa historia se explica la vivencia terrorífica que se manifestó recientemente a una persona, bajo anonimato, comparte que sucedió realmente, junto a sus acompañantes observaron a una enigmática sombra cruzarse por dicha carretera.

Calzada Atanasio Tzul. Foto: Google Maps

Así fue el encuentro paranormal

Al finalizar la Calzada Atanasio Tzul sucedió este encuentro paranormal. “Vivimos en zona 21, así que tomamos esta vía diariamente que es muy transitada todos los días, desde su inauguración en mayo de 1999, surgieron percances automovilísticos cobrando vidas inocentes. En el sitio según el testigo, se experimenta curvas luego de pasar una recta confiable, se pueden observar durante el trayecto algunas cruces siendo olvidadas a través del tiempo”, explica.

“Ya habíamos escuchado algunos relatos por vecinos y amigos quienes afirmaban ver sombras extrañas. Un viernes que salí con dos amigos, fuimos a cenar para quitarnos el estrés, al regresar estuvimos platicando temas ajenos paranormales, eran las dos de la mañana, al pasar por una gasolinera, justo en la curva y adentrarnos a la cuadra observamos a una mujer cruzándose la calzada en unos cincuenta metros de nosotros, solo vimos la silueta oscura al principio, luego nos empezamos a cuestionar que era esa figura que reflejaba oscuridad”, mientras más se acercaban descubrieron este insólito detalle:

