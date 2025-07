Turnos de miedo: Bomberos voluntarios narran sucesos paranormales mientras trabajaban

Durante una investigación por @soyjuliolopez revelaron los detalles inéditos de Marvin Ramírez y Vania Canizales, bomberos voluntarios que ha vivido momentos tensos e inexplicables situaciones dentro de la estación.

La experiencia paranormal que sucedió dentro de una estación de bomberos

Foto: Ilustrativa/Shutterstock

El bombero relata que dentro de la estación han ocurrido diversos acontecimientos inexplicables: luces que se encienden solas sin que haya nadie en la cabina de control, grifos de los lavamanos que comienzan a correr por sí mismos, puertas que se cierran sin motivo aparente, y unidades que aseguran haber escuchado voces o conversaciones dentro de las ambulancias vacías. A pesar de realizar exhaustivas revisiones para encontrar el origen de estos fenómenos, no han logrado dar con ninguna explicación lógica.

“Hubo una época en la que vivimos una situación bastante inquietante”, cuenta Marvin. “Una persona muy conocida por nosotros falleció tras ser atropellada justo frente a la estación. En aquel tiempo no había muros ni portones que bloquearan la vista, así que veíamos con frecuencia a esta persona pasar; le gustaba mucho el fútbol y siempre nos saludaba. Lo llamábamos Rojito”, expresa Marvin.

“Después de su fallecimiento, varios compañeros, incluyéndome, seguimos escuchándolo. Lo más extraño es que algunos bomberos nuevos, sin conocer la historia, aseguraban haber visto a un hombre cruzando frente a la estación y saludándolos, tal como solía hacerlo Rojito en vida”, relata Marvin con seriedad.

Vania Canizales, bombera voluntaria, comparte una de las muchas experiencias paranormales que ha vivido durante su servicio:

“Una noche, mientras realizaba tareas de medianoche, me encontraba sola en el comedor de la estación. De repente, empecé a escuchar el sonido de una pelota rebotando en las gradas, pero no se oía que nadie subiera o bajara. Me llenó de curiosidad saber quién podía ser, ya que la mayoría de mis compañeros estaban dormidos. Pero el miedo realmente me invadió cuando los muebles de la cocina comenzaron a moverse solos.”

Además, asegura haber visto un niño rondando la habitación de la estación.

Varios internautas relacionan esta presencia con el espíritu de “Rojito”, un hombre muy querido por los bomberos, conocido por su afición al fútbol y por frecuentar la estación antes de fallecer.

Foto: captura de pantalla

Mira el video completo:

