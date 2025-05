Martes 13: ¿De verdad es un día de mala suerte?

El Martes 13 ha sido estigmatizado durante siglos como un día de mala suerte en la cultura popular de países hispanohablantes. Refranes como “En martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes” han alimentado el temor colectivo, pero ¿de dónde viene realmente esta superstición?

Martes 13, el día que muchos evitan… pero ¿realmente es tan temido por alguna razón lógica?

La raíz de la creencia se mezcla entre historia, religión y mitología. El número 13 ha sido considerado de mala suerte desde tiempos antiguos: en la Última Cena, Judas fue el apóstol número 13, y en la mitología nórdica, Loki fue el decimotercer invitado que arruinó una cena divina. Pero en el mundo hispano, el martes también tiene una connotación negativa. Marte, el dios romano de la guerra, da nombre al día y lo asocian con violencia, destrucción y conflictos.

Curiosamente, en culturas anglosajonas el “día de mala suerte” es el viernes 13, no el martes. Esto muestra que la superstición no es universal, sino más bien cultural. En realidad, no hay evidencia científica que demuestre que el Martes 13 sea más desafortunado que cualquier otro día, aunque sí se ha documentado que las personas tienden a estar más nerviosas o evitar actividades importantes en estas fechas.