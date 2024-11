VIDEO. Avistan OVNI en autopista en Palín-Escuintla que ha dado pie a teorías conspirativas

Sin embargo, lo asombroso, fue la respuesta de un experto al realizar el análisis de las imágenes.

El día 27 de noviembre de 2024 un objeto volador no identificado fue captado en video en el área de Palín-Escuintla. Este video se difundió rápidamente en las redes causando varias teorías sobre qué era este extraño objeto ¿un avión?, ¿Un dron?, ¿Algún tipo basura espacial quemándose? Las teorías se han acumulado, pero no hay una respuesta clara al horizonte en este extraño caso.

En el video podemos apreciar cómo el ente vuela por unos segundos en una ráfaga de luz media para desaparecer de un segundo a otro en el cielo de Escuintla. Se le consultó al experto Edgar Castro, ingeniero Astrónomo, para tener una explicación científica sobre el evento, lo asombroso vino cuando el experto no logró darle una respuesta lógica a esto.

Análisis del objeto volador

“Con base en el video no se puede concluir que objeto es, hice una investigación para saber si habían lanzado algún cohete ese día, pero no es así. Tampoco es un meteoro. El análisis muestra cómo varía el brillo promedio del objeto a lo largo de este video. Este análisis puede ayudar a entender si el objeto tiene cambios de intensidad lumínica (por ejemplo, destellos o fluctuaciones), que podrían ser indicativos de su naturaleza. En resumen y para hacerlo corto, aunque parece y tiene características de un avión no se puede identificar completamente el objeto y tiene que clasificarse como un UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), pero esto no quiere decir ni implica de ninguna forma que sea una nave extraterrestre o que se interprete como tal. Sencillamente no podemos decir que es este objeto con base solamente el vídeo, se necesita más que un texto como sonidos, velocidades y qué comportamiento tuvo este objeto”, explicó el experto.

Mientras la ciencia no puede explicar la grabación, queda claro que este video alimenta el ya famoso debate sobre si estamos solos en el universo o no, pero al final solo podemos pensar que la verdad sobre este extraño objeto ente se encuentra en el universo.