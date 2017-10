Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Semana de crecimiento profesional, habrá juntas en tu trabajo para ofrecerte un nuevo puesto. Tus mejores días van a ser el 11 y el 13 de octubre, trata de estrenar ropa o zapatos para que tu buena suerte se multiplique. Tendrás días difíciles en tu relación de pareja. Los que están solteros se enamorarán esta semana de una persona muy especial y compatible. Pon mucha atención a tus cuestiones legales o de impuestos, trata de buscar a un especialista que te ayude a poner en orden tus cuentas. Te van a visitar familiares que desde hace tiempo no veías. Planeas tus vacaciones para el mes de noviembre. Tus números de la suerte son 09, 08 y 70, tu color será el blanco. En cuestiones de salud debes tener cuidado con la presión baja y los nervios, ve con tu médico para una revisión completa y salir de dudas.

TAURO

Será una semana de renovación en tu imagen, sólo trata de no cambiar tu forma de ser, pues es la que te ayudará a crecer profesionalmente. Ten cuidado con problemas de pulmones, ya debes dejar el cigarro. Te llega un bono o te pagan tus vacaciones en el trabajo. Tienes que controlar tus impulsos por las apuestas, pues en estos días puedes salir perdiendo. Cambias el carro por uno más reciente. Te busca un amor del signo Libra o Escorpión, ábrete a todas las experiencias para ser feliz. Este 11 de octubre será un día de mucha energía para tu signo y todo lo que pidas con mucha fe se te cumplirá. Tus números de la suerte son 06, 41 y 79, procura usar más el color blanco y rojo en tu ropa. Te compras una bicicleta. Es momento de empezar a planear tus vacaciones con la familia para diciembre.

GÉMINIS

Días para sacar adelante esos proyectos que has tenido en mente, sólo sé cauteloso y no los cuentes para que no generes energías negativas. Vas a tener problemas de chismes con alguien Aries o Piscis. Tendrás un golpe de suerte el 11 de octubre con los números 31, 22 y 87. Comienza a tomar más agua para purificar y desintoxicar tu cuerpo. Aunque tienes muchas inseguridades en tu relación de pareja y a veces sientes deseos de terminarla, te recomiendo que mejor tomes terapia para solucionar todos los problemas y encender la llama de la pasión otras vez. A los Géminis que están solteros les va a llegar de sorpresa un embarazo, así que es mejor tener cuidado que lamentarse después. Para que las buenas vibras lleguen con más fuerza en los próximas días te recomiendo vestirte de amarillo y blanco.

CÁNCER

Es momento de dejar a un lado problemas que no son tuyos, a veces quieres ayudar a tus seres queridos, pero eso solamente te quita energía. El 9 de octubre tendrás la suerte de tu lado para pedir un aumento de sueldo o un ascenso, recuerda que debes hacerte escuchar con tus jefes para que te tomen en cuenta. Has pensado mucho en empezar a formar tu patrimonio y sacar un crédito para comprar un departamento, sólo te recomiendo asesorarte bien con un contador. En cuestiones de salud, debes de tomar más agua y seguir la dieta baja en grasa y con muchas verduras, no sólo es importante para bajar de peso, sino también para evitar problemas del estómago. Compras un boleto de avión para visitar a tu pareja o familiares. Tus números de la suerte son 41, 28 y 06, trata de combinarlo con tu día de nacimiento.

LEO

Semana de muchas presiones en el trabajo, sólo trata de no pelear con tus compañeros o superiores para que no tengas problemas en el futuro. Aprende a administrar mejor tu dinero, recuerda que si no gastas en cosas que no necesitas y sales menos de fiesta puedes ahorrar para tu futuro. Debes volver a encender la llama de la pasión con tu pareja. Entras a un curso de yoga para relajarte. Te llega una invitación para unirte a una campaña política o trabajar en algo relacionado con el gobierno en donde te puedes desempeñar muy bien. El 11 de octubre trata de prender una vela de color azul y pedir a todos los ángeles que te ayuden en lo que más necesitas, todo estará de tu lado para que se cumpla. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 18 y 24, trata de usar más los colores naranja y amarillo.

VIRGO

Semana de mucha suerte y abundancia, tendrás todo de tu lado para el cierre de contratos nuevos o cambios de trabajo. Este 11 de octubre trata de prender una vela de color rojo y pedir a todos los ángeles lo que más necesitas y verás que tu sueño se verá cumplido. Te llega revisión de tus jefes o auditoría, trata de tener en orden todo en tu trabajo. En el amor pasarás por unos momentos difíciles con tu pareja, sientes que ya no son tan compatibles como antes, así que debes hablar las cosas para dejar en claro los sentimientos de ambos. Cuídate de problemas de migraña o cuello, trata de seguir con tu rutina de ejercicio, pero sin forzar mucho a tu cuerpo. Haces cambios y compras nuevos muebles. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 33 y 27, trata de combinarlo con tu cumpleaños.

LIBRA

Semana para limpiar tu vida de todas esas amistades tóxicas que sólo te roban la energía. Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado a nuevos proyectos, te ofrecen un nuevo empleo o unirte a un negocio que te traerá mucha abundancia. Aunque tu personalidad casi siempre te ayuda a conseguir lo que deseas, debes tener más cuidado con lo que dices para que no lastimes a nadie. Ten cuidado con problemas de riñón o intestino, trata de llevar una alimentación más sana. En el amor te irá de lo mejor con tu pareja y empiezan a planear vivir juntos. A los solteros les llega un amor de los signos Acuario o Géminis. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de octubre con los números 00, 21 y 16. Trata de protegerte con una cadena de plata y agua bendita de las envidias o brujerías que te hacen en el trabajo.

ESCORPIÓN

Esta semana servirá para recuperar energías después de las fiestas que has tenido en las últimas semanas, trata de seguir con el ejercicio, alimentarte más sano y tomar mucha agua para desintoxicarte. Si estás pensando cambiar de carro, estos serán los mejores días para hacerlo. Tu relación de pareja está en uno de sus mejores momentos. Te invitan a trabajar en una campaña política o en gobierno. Debes de tener mucho cuidado con las envidias y malas energías en el trabajo. Empiezas a organizar con tu familia una fiesta sorpresa para tu mamá o tu abuela. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de octubre en todo lo relacionado a negocios o cierres de contratos. En los juegos de azar usa tus números de la suerte 21, 33 y 70, trata de usar más el color rojo en la ropa para que la energía esté de tu lado.

SAGITARIO

Esta semana será ideal para emprender nuevos proyectos, también has pensado últimamente en cambiar de trabajo y las energías positivas estarán de tu lado para que lo logres. Tendrás nostalgia por un amor del pasado que regresó a tu mente, trata de superarlo y seguir adelante. Tienes que ser un poco más desconfiado con las personas del trabajo, pues hay muchos chismes a tu alrededor. Cuídate de problemas de infección de la piel y trata de ir con un dermatólogo. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los Piscis y Aries. Trata de visitar más a tus abuelos, recuerda que siempre han sido una buena inspiración. Tendrás más suerte de lo normal el 13 de octubre y ayuda divina vendrá a tu vida para que tengas más éxito en los juegos de azar con los números 00, 17 y 28. Compras una bicicleta.

CAPRICORNIO

Semana de mucho crecimiento, te van a llegar propuestas para un nuevo negocio con el que tendrás mucho éxito. Cuida más tu salud y no tomes pastillas para adelgazar, mejor enfócate en el ejercicio y buena alimentación para alcanzar tu meta. Cuídate de dolores de nuca o espalda, trata de dormir más tiempo y dejar apagado tu celular en las noches. En cuestiones de dinero, terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente. Los que están en pareja deben tener mucho cuidado para que las peleas no se les salgan de las manos; los solteros van a tener mucha compatibilidad con los Tauro y Virgo. Tendrás un golpe de suerte el día 09 de octubre con los números 03, 44 y 21, trata de vestirte más de color azul fuerte. Siempre tienes buenas intenciones, pero debes tener mucho cuidado con los desconocidos.

ACUARIO

Semana de analizar tu relación de pareja, si ya no estás feliz debes de hablarlo y quedar en paz. Los días 9 y 11 de octubre la energía estará de tu lado para conseguir un mejor trabajo. Trata de no platicar mucho tus planes porque a los Acuario los rodean mucho las envidias, por eso te recomiendo que uses mucho perfume y prendas una veladora blanca para alejar las malas vibras. Trata de no prestar dinero a nadie, es mejor para que no te roben la suerte. En cuestiones de salud debes de cuidarte de dolores de intestino o vesícula, trata de llevar una dieta llena en verduras y tomar mucha agua. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes, pero te desanimas muy rápido así que trata de darle constancia a tus proyectos. Tus números de la suerte son 31, 22 y 67, vístete de color verde y amarillo.

PISCIS

Semana de muchos retos en el trabajo, pues tus jefes te estarán probando para ver si te ofrecen un mejor puesto. No tomes decisiones aceleradas. Trata de vestirte de colores fuertes para mantener esa buena racha que te rodea. El día 11 de octubre prende una veladora roja o blanca para que todos los ángeles te ayuden más en lo que necesitas, cuídate de los chismes, trata de no comentar o platicar lo que te platiquen. Un amor del pasado del signo de Piscis o Aries te va a buscar para volver, piénsalo muy bien porque aunque te has sentido solo últimamente, debes considerar que no es bueno reciclar relaciones. También debes tener cuidado con mantener relaciones sentimentales con más de una persona a la vez. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de octubre en juegos de azar con los números 08, 31 y 27.