El exitoso juego de rol “Baldur’s Gate 3”, basado en el mundo de “Calabozos y Dragones”, fue coronado como Videojuego del Año en los Game Awards 2023, en una ceremonia celebrada en Los Angeles.

Ambientado en un reino fantástico de magos, elfos, bárbaros y otros personajes, es la última entrega de la serie creada por Larian Studios. “El equipo de Larian se dejó el alma durante seis años en este juego, a veces en circunstancias muy difíciles”, aseguró el fundador y director del estudio, Swen Vincke, al recoger el premio.

“Este fue nuestro juego durante el covid, por el camino perdimos a bastante gente”, agregó Vincke, vestido con armadura, como un personaje del videojuego que cuenta con millones de fans tras su lanzamiento en agosto.

