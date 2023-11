Hombre grabó inapropiadamente a niña en tienda de disfraces

Un individuo fue captado por una cámara de videovigilancia cuando grabó bajo la falda de una niña en una tienda de disfraces.

Un individuo fue captado por una cámara de videovigilancia cuando grabó bajo la falda de una niña en una tienda de disfraces ubicada en Texmelucan, Puebla, México. El acto se denunció a través de redes sociales, causando indignación entre los internautas. El video fue compartido por la cuenta @QuePocaMadre_Mx en la plataforma “X” antes Twitter.

De acuerdo con los reportes, la menor de edad despachaba la tienda de disfraces de sus padres, cuando un hombre se acercó y le pidió que le mostrara un disfraz que se encontraba en la parte de arriba. La menor accedió, y con ayuda de un banco, se subió para alcanzar la mercancía.

El hombre, el cual parecía ser un cliente más, aprovechó para grabarla con su teléfono celular bajo la falda. En el video que dura alrededor de un minuto 45 segundos, se puede observar a la pequeña buscando entre los disfraces la mercancía que le pide el supuesto cliente. La joven le señala si esa es la prenda correcta; sin embargo, el hombre insiste en que no, y continúa grabando y sacando fotografías, más de una vez. Cuando al fin le da lo que solicita, se termina el video.

Usuarios en redes sociales han exigido a las autoridades realizar una investigación para que el agresor enfrente cargos por sus acciones.

“Afortunadamente había cámaras y espero sea suficiente evidencia para atraparlo, pero en serio gente no pueden dejar solos a los niños atendiendo un local, es como entregarlo en bandeja de plata, a ustedes como padres les corresponde chambear, no a ella”; “Ese tipo debe de ser capturado cuanto antes, ojalá que la autoridad lo atrape pronto”; “Lo malo es que la calidad del video es mala, ojalá y tengan otras imágenes para que lo exhiban y pesquen”; “Yo sigo con la idea de que esos tipos merecen otro tipo de castigos: castración y cárcel. Que se pudra ahí y los hacen de experimento y no a los animales”, dicen algunos de los comentarios.