“Manos de Guatemala”, en el tercer día del evento de moda más importante del país

Banco Industrial presentó el programa “Manos de Guatemala“, en el marco del evento de moda más importante del país, el Guatemala Fashion Week.

Se trata de una iniciativa que nace a partir de un grupo de profesionales de distintas áreas para desarrollar las capacidades técnicas creativas, humanas y financieras de los artesanos del país.

Según se indicó, la finalidad de este programa es contribuir a la promoción, productividad, competitividad, tecnificación y preservación de los productos y técnicas artesanales de Guatemala, generando así desarrollo local y crecimiento económico.

Este programa inició en junio de 2023 como un programa de capacitaciones por medio de cinco talleres que desarrollan las capacidades de los artesanos en desarrollo humano, desarrollo creativo, desarrollo de producto y control de calidad, talleres de comunicación y financiero.

Cada uno de los talleres es impartido por profesionales del área con vasta trayectoria en el desarrollo de proyectos que involucran procesos artesanales.

La primera fase impactó a más de 25 municipios, cantones y aldeas de los departamentos de Chiquimula, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Un total de 222 artesanos fueron beneficiados de forma directa.

El programa de capacitación busca promover el desarrollo económico de los artesanos beneficiarios, así como sus habilidades técnicas. Esto se busca por medio de la participación en distintas ferias en donde pueden vender sus productos.

Asimismo, se generan puntos directos de venta al consumidor.

Como parte de estas oportunidades de exposición se logró la participación de los artesanos del programa en Guatemala Fashion Week; junto a cuatro diseñadores generaron diseños colaborativos en donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. A partir de estas colaboraciones, los artesanos han quedado vinculados para seguir generando oportunidades de negocios y exposición.

“Desde Siete Zero somos conscientes del creciente interés y esfuerzo por preservar y elevar el trabajo de los artesanos a niveles de alta costura y lo que esto representa no solo para la preservación de la cultura, sino también en el desarrollo económico. Por ello, nos hemos comprometido a hacerla crecer, apoyarla, y ser integradores para desarrollar programas como Manos de Guatemala”, aseveró Daniel Panedas, director de Siete Zero, empresa productora de Guatemala Fashion Week.